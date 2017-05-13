طقطقة الركبتين علامة مبكرة على هشاشة العظام

كشف بحث جديد أن الأشخاص الذين يسمعون أصوات “طقطقة” أو “فرقعة” في مفصل الركبة أو ما حوله ربما يكونوا أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام.

وكشف باحثون أمريكيون أن الأشخاص الذين لديهم “ركبتين صاخبتين” – وحتى لو لم يكونوا يعانون من آلام في الركبة أو المفاصل – ربما يعانون مستقبلا من هشاشة العظام.

وأوضح فريق البحث أن دراسته هي الأولى من نوعها التي تخلص إلى وجود هذا الارتباط وهو ما قد يساعد المزيد من الأشخاص في الحصول على العلاج الوقائي.

من جانبه، قال جريس لو الأستاذ المساعد المشرف على الدراسة بكلية بايلو للطلب إن “العديد من الأشخاص الذين ظهرت عليهم علامات هشاشة العظام خلال الأشعة السينية لم يشتكوا بالضرورة من الألم ولا يوجد استراتيجيات محددة للحيلولة دون تطور الألم بين المجموعة المصابة من الأشخاص”.

وخلصت الدراسة – التي شملت 3500 مشارك من الأكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام – أن الأشخاص الذين في كثير من الأحيان تصدر الأصوات عن ركبتيهم هم أكثر عرضة للإصابة بآلام خلال العام التالي مقارنة بالأشخاص الذين لا يعانون من “الركبتين الصاخبتين”.