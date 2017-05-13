 طقطقة الركبتين علامة مبكرة على هشاشة العظام | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 17 شعبان 1438 هجريا, الموافق 13 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

طقطقة الركبتين علامة مبكرة على هشاشة العظام ولي العهد يدشن حملة توزيع السلال الغذائية صدقة عن شهداء الواجب لهذا العام 1438هـ محافظ المجمعة يتوج الفيحاء بدرع دوري الدرجة الأولى طيران الأمن ينفذ مهمة نقل فريق طبي متخصص بزراعة الأعضاء روسيا تعلن تحديد موضع فيروس خطير ضرب 99 دولة مقتل 8 من الميليشيات بينهم قيادي في قصف للتحالف هجوم فيروسي إلكتروني خبيث يضرب شبكات 10 دول ويطلب مالاً لإعادة تشغيل النظام مجلس قبائل ربيعة ورفيدة وبني ثوعة يكرم رجل الأعمال سعيد الأزهري كبش فداء جديد   مركز الملك عبدالله لرعاية المعوقين بجدة يوعي بمخاطر التحرش الجنسي لدى الأطفال *”صناعي مكة” يحتفي بتخريج 43 متدرباً إلى سوق العمل* يعيش معها في الغربة ولا يوجد أقارب .. شاهد حشودا كويتية تشيع جنازة مصري استجابة لنداء أمّه المؤثر

طقطقة الركبتين علامة مبكرة على هشاشة العظام

طقطقة الركبتين علامة مبكرة على هشاشة العظام
المناطق - الرياض

كشف بحث جديد أن الأشخاص الذين يسمعون أصوات “طقطقة” أو “فرقعة” في مفصل الركبة أو ما حوله ربما يكونوا أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام.
وكشف باحثون أمريكيون أن الأشخاص الذين لديهم “ركبتين صاخبتين” – وحتى لو لم يكونوا يعانون من آلام في الركبة أو المفاصل – ربما يعانون مستقبلا من هشاشة العظام.
وأوضح فريق البحث أن دراسته هي الأولى من نوعها التي تخلص إلى وجود هذا الارتباط وهو ما قد يساعد المزيد من الأشخاص في الحصول على العلاج الوقائي.
من جانبه، قال جريس لو الأستاذ المساعد المشرف على الدراسة بكلية بايلو للطلب إن “العديد من الأشخاص الذين ظهرت عليهم علامات هشاشة العظام خلال الأشعة السينية لم يشتكوا بالضرورة من الألم ولا يوجد استراتيجيات محددة للحيلولة دون تطور الألم بين المجموعة المصابة من الأشخاص”.
وخلصت الدراسة – التي شملت 3500 مشارك من الأكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام – أن الأشخاص الذين في كثير من الأحيان تصدر الأصوات عن ركبتيهم هم أكثر عرضة للإصابة بآلام خلال العام التالي مقارنة بالأشخاص الذين لا يعانون من “الركبتين الصاخبتين”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>