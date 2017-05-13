 بسبب “الخوف من الحسد”.. مغربية تحجز 4 من أبنائها 40 عاما | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 17 شعبان 1438 هجريا, الموافق 13 مايو 2017 ميلاديا

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بسبب “الخوف من الحسد”.. مغربية تحجز 4 من أبنائها 40 عاما

بسبب “الخوف من الحسد”.. مغربية تحجز 4 من أبنائها 40 عاما
المناطق - وكالات

في واقعة صادمة هزت الأوساط المغربية، احتجزت أم 4 من أبنائها لمدة تفوق 40 عاما، بعد أن سكنها هاجس فقدان أبنائها كما حصل لها في مرات سابقة.

 

ووفقا للموقع الإلكتروني لصحيفة الأخبار المغربية، فإن رئيس جمعية محلية بجماعة “عين مديونة” كشف التفاصيل المأساوية للأسرة التي عمدت الأم إلى حبس أبنائها 4 عقود من الزمن وهم 3 بنات وولد، وذلك خشية “الحسد”.

وذكرت الجمعية أن المجتمع المدني المحلي أصر بعد شيوع الخبر على كشف حقيقة ما يجري داخل بيت الأسرة، وربط الاتصال بالسلطة المحلية، لكن كل المحاولات باءت بالفشل، بسبب إصرار الأم على إخفاء أبنائها وأنه لا أحد يملك حق التدخل في شؤونها.

وأضافت أنه تم استدعاء الأم إلى مقر قيادة التعاون الوطني وأقنعوها بضرورة فتح باب منزلها وتشخيص حالة أبنائها، قبل أن تتمكن مندوبة التعاون الوطني من الدخول إلى المنزل وقامت بإعداد تقرير لا أحد يعلم مضمونه.

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