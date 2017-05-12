لتجنب الحوادث.. كيف تتغلُّب على الشعور بالنعاس أثناء القيادة؟

يحمل الشعور بالنُعاس أثناء القيادة، تماماً مثل القيادة تحت تأثير الكحول، العديد من المخاطر التي يمكن أن تؤثر عليك، وعلى الركاب، والمشاة، وكل من هم على الطريق.

وتشير بعض التقديرات إلى أنَّ 21% من حوادث الطرق تحدث بسبب النوم أثناء القيادة، والذي يُعتَبَر شكلاً من أشكال عدم الانتباه أثناء القيادة. وقال بنجامين مكمانوس، المرشح للحصول على الدكتوراه في جامعة ألاباما، في بيانٍ صحفي إنَّ: “الإحصاءات المتعلقة بالأمر مقلقة للغاية”. كما أوضح بنجامين أنَّه “بالمقارنة مع السائقين الذين قالوا إنَّهم ينامون لـ7 ساعات أو أكثر كل ليلة، فإنَّ من ينامون من 4 إلى 5 ساعات فقط في الليلة هم أكثر عُرضةً 5.4 مرة للتعرض لحادث”، بحسب موقع Medical Daily الأميركي.

وأجرى مكمانوس أبحاثاً شاملة حول هذا الموضوع لإحدى مختبرات البحوث في جامعة ألاباما، وهو مختبرٌ يركز على الحد من الأضرار غير المُتعمدة، وخاصةً تلك الناجمة عن حوادث المركبات.

ووفقاً لمراكز مكافحة الأمراض واتقائها، عادةً ما يحدث الشعور بالنعاس أثناء القيادة بسبب عدم حصول السائق على عدد ساعات نومٍ كافية. لكن من الممكن أيضاً أن يكون النعاس ناجماً عن اضطراباتٍ خلال النوم، أو تناول الكحول، أو تناوب ورديات العمل. ومن الممكن أن يقلل الشعور بالنعاس من درجة انتباهك للطريق، وبطء رد الفعل والاستجابة عند استخدام الفرامل أو توجيه السيارة، كما يؤثر على قدرتك على اتخاذ القرار.

انتبه.. أنت في خطر

ومن الضروري معرفة واستيعاب علامات الشعور بالنعاس أثناء القيادة للمساعدة في منع حوادث السير المحتملة. وتشمل بعض العلامات الشائعة زيادة معدل الرَمش، وطول مدة غلق العين أثناء الرمش، وبطء حركة العين، والانحراف المفاجئ أثناء القيادة. كما ذكرت مراكز مكافحة الأمراض واتقائها بعض العلامات التحذيرية، مثل التثاؤب، وصعوبة تذكُّر عدد آخر الأميال التي قمت باجتيازها، وتجاوز طريق الخروج، والاحتكاك بالشريط التنبيهي على جانب الطريق.

هكذا تتغلب على الشعور بالنعاس

إذا كنتَ تشعر بأيٍ من تلك العلامات، فأفضل ما تفعله هو التوقف عن القيادة، والحصول على غفوةٍ من 15 إلى 20 دقيقة، أو تبديل السائقين، الحصول على غفوةٍ يمكن أن يساعد في تحسين الانتباه واستمراره، ومهارات التعلُّم والذاكرة.

كما تساعد الإجراءات الوقائية التي يتخذها السائقون في الشعور باليقظة، مثل تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين، والاستماع إلى الراديو بصوت مرتفع وتجنب الأغاني الهادئة المريحة للأعصاب أو ذات الوتيرة الواحدة، وفتح النافذة، أو الدردشة مع الركاب، أو تناول العلكة.

ويُذكر أنه في عام 2013، قدَّرت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة أن القيادة تحت تأثير النعاس تسببت في حدوث 72 ألف حادث اصطدام، و44 ألف إصابة، و800 حالة وفاة. لكن يشير مركز مكافحة الأمراض واتقائها إلى أنَّ الأرقام المُقدرة أقل من الواقع، ومن المرجح أنَّ عدد الحوادث الناجمة عن القيادة أثناء النوم يصل إلى 6000 حادث.