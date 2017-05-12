ليبيا.. انفجارات قوية تهز طرابلس

ذكرت مصادر إعلامية ليبية، الأحد، أن 3 انفجارات قوية هزت العاصمة طرابلس، حيث تصاعد دخان وألسنة لهب من حديقة الحيوان بمنطقة أبو سليم، التي تتخذها مجموعة مسلحة تعرف بـ”ميليشيا غنيوة” مقرا لها.

ووفقا لموقع “بوابة الوسط” الليبي، فإن أصوات انفجارات عنيفة سمعت بمنطقة أبو سليم وطريق المطار بطرابلس، فيما تضاربت المعلومات بشأن أسباب الانفجارات، حيث رجحت بعض المصادر أن يكون السبب انفجار سيارة مفخخة، بينما قالت مصادر أخرى إن سبب الانفجار قصف صاروخي دقيق.

وحذر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني من محاولة بعض الأطراف، التي لم يسمها من إدخال العاصمة في دوامة جديدة من العنف “ليتسنى لهم تحقيق مصالح خاصة يعجزون عن تحقيقها بدون فوضى وإشهار السلاح”، وفقا لبيان أصدره المجلس الجمعة.

وأكد المجلس الرئاسي: “لا رجعة عن الوفاق والتوافق بين الليبيين وعن مهمته في التمهيد للانتقال السلمي إلي دولة مدنية ديمقراطية دولة المؤسسات والقانون”.