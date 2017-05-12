 “المرور”: 900 ريال غرامة والحجز عقوبة نزع الصدام الخلفي للمركبة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 17 شعبان 1438 هجريا, الموافق 13 مايو 2017 ميلاديا

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“المرور”: 900 ريال غرامة والحجز عقوبة نزع الصدام الخلفي للمركبة

“المرور”: 900 ريال غرامة والحجز عقوبة نزع الصدام الخلفي للمركبة
المناطق - الرياض

حذرت الإدارة العامة للمرور السائقين من نزع الصدام الخلفي للسيارة وقيادتها في الشوارع بدون صدام، مبينة أن نزع الصدام مخالفة مرورية يعرض مرتكبها لغرامة تبدأ بـ500 ريال وحتى 900، وتصل العقوبة لحجز المركبة لحين إزالة المخالفة.

وبحسب المصادر، وفقا لـ”مكة”، فإن الإدارة العامة للمرور أشارت إلى أنها لاحظت في الآونة الأخيرة انتشار ظاهرة نزع الصدام الخلفي للسيارة من قبل بعض الشباب، مؤكدة أن ذلك مخالفة، داعية السائقين لعدم قيادة المركبة دون صدام خلفي بدعوى أنها تحت الصيانة، وإيقاف السيارة في حال نزع صدامها لحين إصلاحها.

وتضمنت تحذيرات المرور الموجهة للسائقين، عدم قيادة السيارة في الطرقات دون أن تتوافر بها التجهيزات اللازمة، مؤكدة أن ذلك يعد مخالفة مرورية تعرض السائق للعقوبة.

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