 البيت الأبيض: اقتراب إتمام صفقة أسلحة للسعودية تزيد قيمتها على 100 مليار دولار | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 17 شعبان 1438 هجريا, الموافق 13 مايو 2017 ميلاديا

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البيت الأبيض: اقتراب إتمام صفقة أسلحة للسعودية تزيد قيمتها على 100 مليار دولار

البيت الأبيض: اقتراب إتمام صفقة أسلحة للسعودية تزيد قيمتها على 100 مليار دولار
رويترز

كشف مسؤول بالبيت الأبيض عن قرب استكمال سلسلة من صفقات الأسلحة للسعودية تزيد قيمتها عن 100 مليار دولار وذلك قبل أسبوع من زيارة يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القيام بها للرياض.

ونقلت رويترز عن المسؤول دون تحديد هويته، أن “هذه الحزمة قد تزيد في نهاية الأمر عن 300 مليار دولار خلال عشر سنوات لمساعدة السعودية على تعزيز قدراتها الدفاعية.. وهي تهدف إلى بناء قدرات من أجل التهديدات التي تواجهها”.

وقال المسؤول “إننا في المراحل الأخيرة من سلسلة صفقات”.

ويأتي الكشف عن هذه الأنباء قبيل زيارة ترامب إلى السعودية المقررة في الـ19 من مايو الجاري في أول محطة له ضمن أولى جولاته الدولية.

وأوضح المسؤول أن الحزمة تشمل أسلحة أمريكية وصيانة وسفنا والدفاع الجوي الصاروخي والأمن البحري.

 

وأضاف المسؤول إن ترامب سيحضر خلال وجوده في الرياض ثلاث مناسبات كبيرة وهي سلسلة اجتماعات مع المسؤولين السعوديين وجلسة منفصلة مع زعماء دول مجلس التعاون الخليجي الست وغداء مع زعماء عرب ومسلمين.

وبالإضافة إلى المملكة ستتضمن جولة ترامب أيضا زيارة إسرائيل والفاتيكان وبروكسل لحضور اجتماع قمة لحلف شمال الأطلسي وصقلية لحضور اجتماع قمة مجموعة السبع.

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