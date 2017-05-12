 منظمة التعاون الإسلامي تدين الحادث الإرهابي في حي المسورة بالقطيف | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 17 شعبان 1438 هجريا, الموافق 13 مايو 2017 ميلاديا

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منظمة التعاون الإسلامي تدين الحادث الإرهابي في حي المسورة بالقطيف

منظمة التعاون الإسلامي تدين الحادث الإرهابي في حي المسورة بالقطيف
المناطق - واس

دانت منظمة التعاون الإسلامي واستنكرت الهجوم الإرهابي الذي قامت به جماعة إرهابية استهدفت مشروعاً تنموياً بحي المسورة في محافظة القطيف بالمملكة؛ ما أسفر عن مقتل طفل وإصابة عشرة أشخاص من بينهم حالات حرجة.

 

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