الأمن الإلكتروني يحذر من وصول فيروس الفدية الذي يغزو العالم إلى المملكة

حذر مركز الأمن الإلكتروني اليوم من هجمات إلكترونية اجتاحت دول العالم لفيروس الفدية “Ransomware” الذي يصيب الأجهزة العاملة بنظام “ويندوز”، وتأثر بسببه أكثر من 45 ألف جهاز حاسب حول العالم.

وقال مركز الأمن الإلكتروني عبر حسابه الرسمي في “تويتر” إنه لاحظ انتشار فيروس فدية “Ransomware”للأجهزة العاملة بنظام “ويندوز”.

ونصح المركز بعمل بعض الخطوات بشكل عاجل جداً وهي إغلاق المنافذ المتصلة بالإنترنت “١٣٥، ١٣٩، ٤٤٥”، كذلك تثبيت التحديث “MS17-010” من أجل إغلاق الثغرة المستغلة في هذا الهجوم.

يذكر أنَّ فيروس فدية “Ransomware” يستغل ثغرة شديدة في بروتوكول SMB تعرف بـ MS17-010 وقد قامت شركة مايكروسوفت بإصدار تحديث خاص لها في منتصف شهر مارس الماضي.

وقد أصاب اليوم أكثر من 45 ألف جهاز عامل بنظام الويندوز في عدد من المستشفيات والشركات التقنية ومراكز اتصال في دول كثيرة مثل بريطانيا وإسبانيا والبرتغال وإندونيسيا وروسيا وتركيا لهجمات إلكترونية عبر فيروس”Ransomware” عملت على حجب الوصول لنظام الجهاز الذي يصيبه عن طريق تشفيره وإظهار رسالة لمستخدم الجهاز تطالبه بدفع مبلغ مالي لمطور الفيروس من أجل إمكانية إعادة الوصول للملفات بعد فك تشفيرها.

وأعلنت شركة كاسبرسكي العالمية بأن دولة روسيا هي أكثر البلدان تعرضاً لهجمات الهاكرز في الهجوم الواسع الذي طال عشرات الدول حول العالم.