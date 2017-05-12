السفير المعلمي يفند خرافات الحوثيين حول الحرب في اليمن

فند مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي خرافات الحوثيين حول الحرب في اليمن، مؤكداً أن الجانب الإنساني هو الأهم بالنسبة للتحالف العربي في عملياته العسكرية.

جاء ذلك في ندوة عقدها معهد الدول الخليج العربية في مقره في العاصمة واشنطن في ختام سلسلة من الندوات وورش العمل ضمن الفعاليات الفكرية الخليجية – الأمريكية التي استغرقت أسبوعين.

واستعرض السفير المعلمي في كلمته التي حملت عنوان “وضع النزاع في اليمن”، وأدارها نائب رئيس المعهد السفير ستيفين ساش، عدداً من الخرافات التي يروّج لها المتمردون الحوثيون ومؤيدوهم وتكررها بعض وسائل الإعلام العالمية.

وعن أولى هذه الخرافات أشار إلى أن الحوثيين يروجون بأن الحرب في اليمن بدأت في مارس 2015، مؤكداً حقيقة أن الحرب في اليمن بدأت في سبتمبر 2014 وذلك عندما احتلت قوات الحوثيين منطقة عمران وقتلت بكل وحشية قائد الكتيبة العسكرية ثم واصلت التقدم لاحتلال العاصمة صنعاء ووضع الرئيس المنتخب تحت الإقامة الجبرية.

وأوضح أن الحوثيين يمثلون نسبة 2 إلى 3 في المئة من الشعب اليمني، ولا يمثلون نسبة كبيرة من الشعب اليمني، كما يروج لذلك الحوثيون.

وفي شأن ما يروج له الحوثيون من أن التحالف يفرض حصاراً بحرياً يقيد دخول المواد الغذائية والأدوية، بيّن السفير المعلمي أن أي نقص في هذه المواد هو واضح في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، ويأتي النقص بسبب سرقة الحوثيين لهذه المواد أو قيامهم ببيعها في السوق السوداء، إضافة إلى توزيعها على مقاتليهم وعائلاتهم.

وفند خرافة الحوثيين من أن التحالف غير قلق من الأضرار التي تحدث للبنية التحتية والمرافق المهمة لليمنيين، وقال: “الحقيقة هي أن المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعهدت بأكثر من أربعة بلايين دولار على شكل مساعدات مستمرة ودعم لليمن، إضافة إلى تخصيص عشرة بلايين دولار لإعادة إعمار اليمن”.

وخلص السفير المعلمي في كلمته إلى القول: “قوى الظلام والرجعية ستهزم -بإذن الله-، والشعب اليمني سيستعيد سيطرته على مصيره تحت قيادة معترف بها دولياً وحكومة منتخبة بمساعدة أشقائهم في المملكة ودول الخليج والتحالف من أجل استعادة الشرعية”.