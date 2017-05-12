 إشراقه فن ” يعرض إبداعات منسوبات ” الشرق ” الفنية والتشكيلية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 17 شعبان 1438 هجريا, الموافق 13 مايو 2017 ميلاديا

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إشراقه فن ” يعرض إبداعات منسوبات ” الشرق ” الفنية والتشكيلية

إشراقه فن ” يعرض إبداعات منسوبات ” الشرق ” الفنية والتشكيلية
المناطق - عادل الزهراني
دشنت المساعدة للشؤون التعليمية نور باقادر المعرض الفني الأول ” إشراقه فن ” بمكتب تعليم الشرق بحضور مديرة المكتب فضة المتحمي ورئيسية قسم التربية الفنية أسماء بكري ورئيسة شعبة التربية الفنية بالمكتب حنان الجهني وعدد من مديرات الإدارات وقائدات المدارس بالإضافة إلى الطالبات الموهوبات في المجال الفني والمعلمات المشاركات في الورش التدريبية .

واوضحت مدير مكتب الشرق الاستاذة فضة المتحمي  انه تم اقامة  عدد من الورش التدريبية في مجالات فنية عدة شملت  جداريات الفسيفساء والفنون الشعبية والقيم السلوكية بالإضافة إلى الرموز الخالدة . وقد استهدفت الورش المتنوعة 189متدربة من معلمات التربية الفنية بالمدارس التابعة للمكتب بهدف تدريب المعلمات على تنفيذ جداريات الفسيفساء و الحصول على إنتاج فني شعبي برؤية حديثة مدمجة بمدارس الفن التشكيلي وبمحاكاة عالميه توظف المهارات و التقنية معاً وقد أحتوى جناح المعرض الذي سوف يستمر خمسة أيام على 21جدارية لفن الفسيفساء و32 لوحة عن رموز خالدة و 28لوحة عن  رؤية للفنون الشعبية و30 لوحة عن تشكيلات الحروف إلى جانب  42 من الرسومات الشعبية على الدفوف .
مشيرة الى ان شعبة التربية الفنية بالمكتب تبنت بعد إقامة معرض إشراقه فن الأول خطة مستقبلية تتجه نحو عقد الشركات المجتمعية لتدريب الأسر المنتجة والتي تمتلك الطاقات الفنية والإبداعية و تأهيلهن لسوق العمل و تأهيل المعلمات للمشاركة الأكاديمية  في ساحة الفنون التشكيلية المحلية و العالمية بما ينعكس على تدريب وتأهيل الطالبات في الميدان من خلال تكثيف التدريب في مجال الفنون التشكيلية .

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