بالصور.. صاعقة رعدية تقتل على 42 رأساً من الأغنام جنوب الطائف

تسببت صاعقة رعدية ضربت أمس الجمعة حظائر أغنام على طريق السديرة جنوب الطائف بمقتل نحو 42 راساً من الأغنام كانت داخل حظائرها.

وأوضح مالك الأغنام المواطن عائش بن معيوض الجعيد، وفقاً لـ”سبق”، أن أغنامه النافقة بقيت في مكانها ولم ترفع، رغم إبلاغه الدفاع المدني، وأن الدفاع المدني طلب منه توثيق الحالة بالصور وإحضارها لهم.

وكانت محافظة الطائف والقرى القريبة منها شهدت هطول أمطار غزيرة سالت على إثرها الأودية والشوارع، وتسببت في إعاقة الحركة المرورية، وتعرضت بعض المنازل والمركبات للغرق.

