 بالصور.. هكذا حمى رجال الأمن أهالي حي المسورة من نيران الإرهابيين الأربعاء الماضي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 17 شعبان 1438 هجريا, الموافق 13 مايو 2017 ميلاديا

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بالصور.. هكذا حمى رجال الأمن أهالي حي المسورة من نيران الإرهابيين الأربعاء الماضي

بالصور.. هكذا حمى رجال الأمن أهالي حي المسورة من نيران الإرهابيين الأربعاء الماضي
المناطق - الرياض

باشر رجال الأمن مهمة حماية الأهالي بحي المسورة بمحافظة القطيف من النيران التي أطلقتها العناصر الإرهابية، أثناء قيام الأجهزة المختصة بعملها في تطوير الحي.

وبثّت قناة “الإخبارية” صوراً أظهرت قيام رجال الأمن بإركاب النساء والأطفال في عربات أمنية مصفحة، حمايةً لأرواحهم من نيران الإرهابيين حتى أوصلتهم إلى بيوتهم أو أماكن آمنة.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت مساء أمس عن مقتل طفل ومقيم وإصابة 10 أشخاص آخرين إثر قيام عناصر إرهابية بإطلاق النار بعشوائية وبكثافة عالية على المارة وعابري السبيل ورجال الأمن أثناء قيام عمال إحدى الشركات بمهامهم في تطوير حي المسورة بالقطيف.

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