للخريجين الجدد.. وظائف شاغرة بشركة الاتصالات السعودية

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال، “الخريجين الجدد”، لحمَلة درجة البكالوريوس، أو درجة الماجستير في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف بمسمى:

محلل التسويق: درجة البكالوريوس، أو درجة الماجستير في (إدارة الأعمال/ التسويق/ التسويق الرقمي).

برنامج التطوير المهني – خريجي الهندسة الصناعية: درجة البكالوريوس، أو درجة الماجستير في الهندسة الصناعية.

برنامج التطوير المهني – خريجي الإلكترونيات والاتصالات/ الهندسة الكهربائية: درجة البكالوريوس، أو درجة الماجستير في (الإلكترونيات والاتصالات/ الهندسة الكهربائية).

برنامج التطوير المهني – خريجي علوم الحاسب الآلي/ هندسة البرمجيات/ تكنولوجيا المعلومات: درجة البكالوريوس، أو درجة الماجستير في (علوم الحاسب الآلي/ هندسة البرمجيات/ تكنولوجيا المعلومات)، أو أي تخصص آخر ذي الصلة.

برنامج التطوير المهني – خريجي المالية والمحاسبة: درجة البكالوريوس، أو درجة الماجستير في (المالية/ المحاسبة).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف؛ وذلك بدءًا من تاريخ 11 أيار/مايو 2017م.

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