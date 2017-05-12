 دراسة: المشروبات الغازية تجهد الدماغ وتضعفه.. وما خفي أعظم | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 17 شعبان 1438 هجريا, الموافق 13 مايو 2017 ميلاديا

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دراسة: المشروبات الغازية تجهد الدماغ وتضعفه.. وما خفي أعظم

دراسة: المشروبات الغازية تجهد الدماغ وتضعفه.. وما خفي أعظم
المناطق - وكالات

ذكر باحثون أميركيون، أن تناول المشروبات المحلاة، التي تحتوي على الصودا بشكل منتظم، يؤدي إلى إجهاد الدماغ وإضعافه.

ونشرت مجلة ألزهايمر والخرف الطبية، الدراسة التي بين فيها الباحثون أثر التناول اليومي للمشروبات المحلاة والغازية في الذاكرة.

وأخضع العلماء 3 مجموعات من المتطوعين للفحص بالرنين المغناطيسي، مع الأخذ بعين الاعتبار اختلاف الفئة العمرية والنظام الغذائي في كل مجموعة، وتبين للباحثين وجود علاقة بين مشروبات الصودا وتلك الغنية بالمواد السكرية وضعف الذاكرة.

وحذرت الدراسة من الإفراط في تناول أي من صودا الدايت أو الحمية أو المشروبات المحلاة بالسكر، ورأت انها تضر بالفعل بالدماغ، كما أن تناولها المتكرر، قد يكون مسؤولاً عن أمراض الأوعية الدموية والسكري والسمنة.

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