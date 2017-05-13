الشرعية اليمنية ترفض إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي

أعربت الرئاسة اليمنية في بيان لها عن رفض ما سمي بتشكيل مجلس انتقالي جنوبي يقوم بإدارة وتمثيل الجنوب، مؤكدين أن تلك التصرفات والأعمال تتنافى كليا مع المرجعيات الثلاث المتفق عليها محليا وإقليميا ودوليا والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي “2216”.

ودعا البيان ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي و من يقف خلفه على مراجعة مواقفهم وحثهم على الانخراط الكامل في إطار الشرعية وتوحيد الجهود لتحقيق تطلعات الشعب اليمني.

وأكد البيان على حرص الدولة اليمنية على “بسط سلطاتها على كافة التراب اليمني والسير في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني نحو بناء اليمن الاتحادي الجديد”.

جاء ذلك رداً إعلان محافظ عدن السابق “عيدروس الزبيدي” الخميس، عن تشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي، بموجب “إعلان عدن” الصادر بعد احتجاجات جنوبية ضد إقالة هادي للزبيدي ووزير الدولة “هاني بن بريك”.

وحول هذه الإعلان أكد “هاني بن بريك” وزير الدولة عضو مجلس الوزراء اليمني السابق: “أنه مستمر بدعم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، لاقتلاع التمدد الفارسي في المنطقة، مشيراً أن رجال الجنوب هم من يحققون الانتصارات على الجبهات الشمالية ولن نتوانى عن ذلك”.

يذكر ان محافظ عدن السابق “عيدروس الزُبيدي”، أعلن الخميس الماضي، تشكيل مجلس انتقالي يتكون من “26” شخصية برئاسته، على ان يكون هاني بن بريك نائبًا له، وذلك لإدارة المحافظات الجنوبية.