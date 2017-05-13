فيديو مؤثر للعميد “الأسمري” وهو يجهش بالبكاء بعد تشييع جثمان الشهيد “الشمراني”

أجهش العميد ركن أحمد الأسمري بالبكاء حزناً على زميله الشهيد العريف “عبيد بن محمد الشمراني”، واصفا إياه بأنه أحد أبطال الحد الجنوبي المغاوير وأنه استشهد مُقبل على العدو غير مُدبر.

جاء ذلك في أثناء كلمة للعميد الأسمري بعد الانتهاء من صلاة الجنازة ودفن الشهيد عبيد الشمراني، قدّم خلالها تعازي وزير الدفاع وزملائه المرابطين على الحد الجنوبي لذوي الشهيد.

‎وكانت جموع المصلين قد أدّت صلاة الجنازة على الشهيد العريف عبيد بن محمد الشمراني، بعد صلاة ظهر الخميس بجامع مركز تبالة، شرق محافظة بيشة، ودُفن بمقابر تبالة.

ووفقا لمغردين علقوا على المقطع، فإنه يدلل على الود والحب المتبادل بين قيادات الجيش ومنسوبيها، وهدفهم السامي الوحيد وهو خدمة الدين والوطن والمليك والدفاع عنهم.