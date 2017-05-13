تعليم الليث يعلن عن فتح باب الترشيح للإيفاد الداخلي لدراسة الماجستير والدكتوراه

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الليث ممثلة في قسم التدريب والابتعاث عن فتح باب الترشيح للإيفاد الداخلي لدراسة الماجستير والدكتوراه في الجامعات السعودية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي ١٤٣٨هـ / ١٤٣٩هـ .

و أوضح مدير التدريب و الابتعاث في تعليم الليث الأستاذ محمد بن إبراهيم الحسني أن وزارة التعليم قد خصصت لمنسوبي الإدارة ( ٢٢) مقعداً لدراسة الماجستير في التخصصات التالية : ” المناهج وطرق التدريس ، والإدارة التربوية ، والتوجيه و الإرشاد الطلابي ، والتربية الفنية والتربية الرياضية ، وأصول التربية ، ورعاية الموهوبين والمتفوقين ، والتربية الخاصة ، والتقنيات وتكنولوجيا التعليم ، والقياس و التقويم ، وتعليم الكبار ، و البحث العلمي و الاحصاء التربوي ” ، فيما حددت الوزارة ( ١٠٠ ) معقد لدرجة الدكتوراه لكافة المتقدمين على مستوى المملكة .

و دعا ( الحسني ) المعلمين الراغبين في الترشيح ممن تنطبق عليهم شروط وضوابط الإيفاد من شاغلي الوظائف التعليمية تقديم كافة الأوراق و المسوغات المطلوبة إلكترونياً بصيغة (pdf) ،على بريد مشرف الإيفاد : shameel.g2011@gmail.com ، في موعد أقصاه ٦ /٩ /١٤٣٨هـ ، علماً بأنه سيتم تحديد موعد المقابلة الشخصية لكافة المتقدمين في وقت لاحق .