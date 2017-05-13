 تعليم الليث يعلن عن فتح باب الترشيح للإيفاد الداخلي لدراسة الماجستير والدكتوراه | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 17 شعبان 1438 هجريا, الموافق 13 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

ولي العهد لـ”أمير القصيم”: جهودكم مخلصة لتطوير التقنية بعمل الأمارة وأدائها أمانة الشرقية تطلق حملة توعوية للمستفيدين من المسالخ بلدية وسط الدمام تداهم شقه سكنية تستخدم كمستودع للمواد الغذائية أمير القصيم يشهد الأربعاء انطلاق اللقاء الرابع لأصحاب المتاحف الخاصة تعليم الليث يعلن عن فتح باب الترشيح للإيفاد الداخلي لدراسة الماجستير والدكتوراه بادرة تطوع معنا تحقق رؤية الهلال الأحمر بتبوك انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي لملتقى مكة على مدار 3 أيام.. الفيصل والسديس والمحرج يحاضرون عن “القدوة” شاهد.. كيف التقط المارة طفلة سقطت من شرفة ؟! تجنبا لهجمات “الفديات المالية”.. إليك 10 نصائح لحماية إلكترونياتك من القرصنة مذيعة تتعرض لحادث بسيارتها خلال دفاعها عن قدرة المرأة بالقيادة ! حديث أخاذ تشعر معه بالفخر وروعة الانتماء.. خبير أمريكي: لم أواجه ألمع وأذكى وأكثر جرأة ومغامرة من الطيارين السعوديين البحرين تدين بشدة حادث إطلاق النار في القطيف

تعليم الليث يعلن عن فتح باب الترشيح للإيفاد الداخلي لدراسة الماجستير والدكتوراه

تعليم الليث يعلن عن فتح باب الترشيح للإيفاد الداخلي لدراسة الماجستير والدكتوراه
عادل الزهراني - مكة

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الليث ممثلة في قسم التدريب والابتعاث عن فتح باب الترشيح للإيفاد الداخلي لدراسة الماجستير والدكتوراه في الجامعات السعودية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي ١٤٣٨هـ / ١٤٣٩هـ .

و أوضح مدير التدريب و الابتعاث في تعليم الليث الأستاذ محمد بن إبراهيم الحسني أن وزارة التعليم قد خصصت لمنسوبي الإدارة ( ٢٢) مقعداً لدراسة الماجستير في التخصصات التالية : ” المناهج وطرق التدريس ، والإدارة التربوية ، والتوجيه و الإرشاد الطلابي ، والتربية الفنية والتربية الرياضية ، وأصول التربية ، ورعاية الموهوبين والمتفوقين ، والتربية الخاصة ، والتقنيات وتكنولوجيا التعليم ، والقياس و التقويم ، وتعليم الكبار ، و البحث العلمي و الاحصاء التربوي ” ، فيما حددت الوزارة ( ١٠٠ ) معقد لدرجة الدكتوراه لكافة المتقدمين على مستوى المملكة .

و دعا ( الحسني ) المعلمين الراغبين في الترشيح ممن تنطبق عليهم شروط وضوابط الإيفاد من شاغلي الوظائف التعليمية تقديم كافة الأوراق و المسوغات المطلوبة إلكترونياً بصيغة (pdf) ،على بريد مشرف الإيفاد : shameel.g2011@gmail.com ، في موعد أقصاه ٦ /٩ /١٤٣٨هـ ، علماً بأنه سيتم تحديد موعد المقابلة الشخصية لكافة المتقدمين في وقت لاحق .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>