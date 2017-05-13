 بلدية وسط الدمام تداهم شقه سكنية تستخدم كمستودع للمواد الغذائية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 17 شعبان 1438 هجريا, الموافق 13 مايو 2017 ميلاديا

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بلدية وسط الدمام تداهم شقه سكنية تستخدم كمستودع للمواد الغذائية

بلدية وسط الدمام تداهم شقه سكنية تستخدم كمستودع للمواد الغذائية
الدمام - المناطق

داهمت بلدية وسط الدمام مؤخرا، شقة سكنية بحي السوق المركزي تستخدم كمستودع للمواد الغذائية وذلك خلال حملاتها المكثفة لمنع البيع المتجول بالمنطقة المركزية.

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس حاتم بن سعد الغامدي أن ضبط الوحدة السكنية جاء نتيجة المتابعة المستمرة لتحركات الباعة المتجولين ورصد مواقع التخزين المحيطة بالشوارع الرئيسة للحد من مصادر تموينهم.

وأشار الغامدي بأن هذه الوحدة السكنية الثالثة التي يتم ضبطها خلال الفترة القليلة الماضية في ظل استمرار الجهود المبذولة لمراقبة المنطقة، حيث تم حجز جميع محتويات التي في الشقة، لافتا الى أن البلدية تقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة المعنية بتطبيق الجزاءات والعقوبات بحق مخالفي النظام، للمشاركة في ضبط مفترشي الشوارع والارصفة، وذلك لردع المخالفين بشكل فعال والحد من تجاوزاتهم.
وبين رئيس بلدية وسط الدمام أن حملاتها اليومية مستمرة للحد من ظاهرة الباعة الجائلين بالمشاركة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في ضبط الباعة المخالفين وتطبيق النظام بحقهم.

ودعا رئيس بلدية وسط الدمام جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر قنوات الأمانة التفاعلية والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم، عن طريق خدمة 940 والذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات، مشيرا الى أن أمانة المنطقة الشرقية طورت خدمة 940 حيث يمكن للمستفيد أن يرفع البلاغ بشكل أسهل وأسرع بالصوت والصورة لمركز البلاغات والطوارئ 940 في أمانة المنطقة الشرقية عن طريق برنامج (بلاغاتي) على الأجهزة الذكية.

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