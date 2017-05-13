ولي العهد لـ”أمير القصيم”: جهودكم مخلصة لتطوير التقنية بعمل الأمارة وأدائها

وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية شكره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، إثر اطلاعه على مبادرة إمارة المنطقة بتطوير شامل لخدمات تقنية المعلومات عبر تقرير موجز عن إنجازات مشاريع تقنية المعلومات بإمارة منطقة القصيم خلال العام الماضي.

وقال سمو ولي العهد في برقية لسمو أمير منطقة القصيم : “نشكر لسموكم ولمنسوبي الإمارة مايبذل من جهود مخلصة تجاه توظيف التقنية لتطوير عمل الإمارة وأدائها وفق مايتطلع إليه سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، راجين لكم ولمنسوبيكم المزيد من التوفيق والسداد”.

وأعرب سمو أمير منطقة القصيم عن بالغ شكره وتقديره لما عبّر عنه سمو ولي العهد من مشاعر صادقة تنم عن متابعة سموه واهتمامه بكل ما من شأنه إنجاز مصالح المراجعين في هذا الوطن الغالي ، منوهاً بما يوليه سمو ولي العهد في دعمه للتطوير الشامل لخدمات تقنية المعلومات في إمارة المنطقة ، سائلا الله أن يحفظ الوطن قيادة وحكومة وشعباً.