 ولي العهد لـ”أمير القصيم”: جهودكم مخلصة لتطوير التقنية بعمل الأمارة وأدائها | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 17 شعبان 1438 هجريا, الموافق 13 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمانة الشرقية: ضبط موقع لنهل الرمال في ضاحية الملك فهد بغرب الدمام بلدية محافظة الخفجي وهيئة الترفيه ينهيان تجهيزات العروض الفلكلورية بالكورنيش ولي العهد لـ”أمير القصيم”: جهودكم مخلصة لتطوير التقنية بعمل الأمارة وأدائها أمانة الشرقية تطلق حملة توعوية للمستفيدين من المسالخ بلدية وسط الدمام تداهم شقه سكنية تستخدم كمستودع للمواد الغذائية أمير القصيم يشهد الأربعاء انطلاق اللقاء الرابع لأصحاب المتاحف الخاصة تعليم الليث يعلن عن فتح باب الترشيح للإيفاد الداخلي لدراسة الماجستير والدكتوراه بادرة تطوع معنا تحقق رؤية الهلال الأحمر بتبوك انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي لملتقى مكة على مدار 3 أيام.. الفيصل والسديس والمحرج يحاضرون عن “القدوة” شاهد.. كيف التقط المارة طفلة سقطت من شرفة ؟! تجنبا لهجمات “الفديات المالية”.. إليك 10 نصائح لحماية إلكترونياتك من القرصنة مذيعة تتعرض لحادث بسيارتها خلال دفاعها عن قدرة المرأة بالقيادة !

ولي العهد لـ”أمير القصيم”: جهودكم مخلصة لتطوير التقنية بعمل الأمارة وأدائها

ولي العهد لـ”أمير القصيم”: جهودكم مخلصة لتطوير التقنية بعمل الأمارة وأدائها
المناطق / بريدة

وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية شكره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، إثر اطلاعه على مبادرة إمارة المنطقة بتطوير شامل لخدمات تقنية المعلومات عبر تقرير موجز عن إنجازات مشاريع تقنية المعلومات بإمارة منطقة القصيم خلال العام الماضي.
وقال سمو ولي العهد في برقية لسمو أمير منطقة القصيم : “نشكر لسموكم ولمنسوبي الإمارة مايبذل من جهود مخلصة تجاه توظيف التقنية لتطوير عمل الإمارة وأدائها وفق مايتطلع إليه سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، راجين لكم ولمنسوبيكم المزيد من التوفيق والسداد”.
وأعرب سمو أمير منطقة القصيم عن بالغ شكره وتقديره لما عبّر عنه سمو ولي العهد من مشاعر صادقة تنم عن متابعة سموه واهتمامه بكل ما من شأنه إنجاز مصالح المراجعين في هذا الوطن الغالي ، منوهاً بما يوليه سمو ولي العهد في دعمه للتطوير الشامل لخدمات تقنية المعلومات في إمارة المنطقة ، سائلا الله أن يحفظ الوطن قيادة وحكومة وشعباً.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>