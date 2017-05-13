 بلدية محافظة الخفجي وهيئة الترفيه ينهيان تجهيزات العروض الفلكلورية بالكورنيش | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 17 شعبان 1438 هجريا, الموافق 13 مايو 2017 ميلاديا

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بلدية محافظة الخفجي وهيئة الترفيه ينهيان تجهيزات العروض الفلكلورية بالكورنيش

بلدية محافظة الخفجي وهيئة الترفيه ينهيان تجهيزات العروض الفلكلورية بالكورنيش
الخفجي - سطام الفروان

قامت بلدية محافظة الخفجي ممثلة بقسم النظافة وقسم الكهرباء بالبلدية بتجهيز موقع للعروض الفلكلورية في الكورنيش.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني انه بالتعاون مع هيئة الترفيه تم تجهيز موقع بالكورنيش للعروض الفلكلورية مع تأمين رجال أمن البلدية في الكورنيش للموقع وذلك لتسهيل وتنظيم الحفل.

وأضاف بأن البلدية تعمل لنجاح هذا الحفل والذي يسعد أهالي محافظة الخفجي بمثل هذا الاحتفالات والفعاليات.

وأشار رئيس بلدية محافظة الخفجي تأتي هذه الفعاليات في تنشيط الحركة الترفيهية بالمحافظة وفق التكاتف والعمل المشترك مع هيئة الترفيه والتي تأتي أيضا ضمن مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع، والتي وجه بها معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير في وقت سابق جميع البلديات التابعة والمرتبطة، لافتا الى أن البلدية تحرص على مشاركة المواطنين والمقيمين لها عبر الالتفات لنظافة الأماكن العامة داعيا الجميع للإبلاغ عن الشكاوي والملاحظات البلدية من خلال التواصل على الرقم الموحد 940 عبر نظام بلاغاتي التفاعلي بأمانة المنطقة الشرقية .

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