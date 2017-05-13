241 ألف طالب وطالبة يخوضون مضمار الاختبارات بالمنطقة الشرقية غدا الأحد

انهت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية كافة استعداداتها للوقوف على ضمان سير الاختبارات في مدارس تعليم المنطقة حيث يتوجه صباح غد الاحد بمشيئة الله تعالى 241757 ألف طالب وطالبة لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي للمرحلتين المتوسطة والثانوية، وذلك بعد أن بدأ طلاب وطالبات النظام الفصلي والذي بلغ عددهم 120 الف طالب وطالبة اختياراتهم يومي الأربعاء والخميس الماضيين.

واشار المتحدث الإعلامي مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام بتعليم الشرقية سعيد الباحص بأن الإدارة سخرت كافة إمكانياته لضمان جودة أداء الاختبارات، والتي سبقها تشكيل فرق ميدانية بقطاعي البنين والبنات للتأكد من جاهزية مدارس المنطقة ووضع فرص التحسين لها، والتي يربو عددها للمرحلة المتوسطة على 302 مدرسة للبنين و268 مدرسة للبنات، و218 مدرسة للمرحلة الثانوية للبنين، و168 مدرسة للبنات، إلى جانب تفعيل الشراكة المجتمعية مع الإدارات الحكومية ذات العلاقة يأتي في مقدمتها التنسيق مع الإدارة العامة لمرور المنطقة الشرقية بتكثيف الانتشار الميداني في الشوارع خلال فترة الاختبارات وذلك للحدّ من الظواهر السلوكيّة السلبيّة والمخالفات المروريّة الخاطئة التي يمارسها بعض الطلاب

بالإضافة إلى توجيه كافة مكاتب التعليم بمدن ومحافظات المنطقة إلى تنفيذ الإجراءات الوقائية المطلوبة بما يكفل الرعاية الشاملة للطلاب والطالبات والمحافظة عليهم وحمايتهم من مختلف المخاطر، وصولاً للوقوف على خطة توزيع المشرفين والمشرفات التربويين على المدارس، لمتابعة سير الاختبارات مع تطبيق الإجراءات المتبعة في ما يتعلق بقواعد الاختبارات التي أقرتها الوزارة، إضافة إلى التنسيق مع إدارة الصحة المدرسية، لضمان عدم تعرض أي طالب أو طالبة لعوارض صحية. كما أشار الباحص وانطلاقا من الدور الإعلامي التثقيفي للمحافظة على الكتاب المدرسي فقد أطلقت إدارة الإعلام فيلما توثيقا بعنوان الكتاب المدرسي نعمة تشكر تم بثه عبر وسائل التواصل الاجتماعي للحد من ظاهرة رمي وتمزيق الكتب والمحافظة عليها وعلى ما تحمله من قيم أصيلة وآيات قرآنية واعادتها للمدرسة بعد الانتهاء منها كذلك فيلم موشين يخص تعليمات الاختبارات ومواعيدها وتمنى الباحص لكافة طلاب وطالبات المنطقة التوفيق والسداد .