 خادم الحرمين الشريفين يوجه دعوة لسلطان بروناي دار السلام لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 17 شعبان 1438 هجريا, الموافق 13 مايو 2017 ميلاديا

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خادم الحرمين الشريفين يوجه دعوة لسلطان بروناي دار السلام لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية

خادم الحرمين الشريفين يوجه دعوة لسلطان بروناي دار السلام لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية
واس - جدة

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – رسالة لجلالة السلطان حسن البلقيه سلطان بروناي دار السلام، تضمنت دعوته لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي ستستضيفها المملكة العربية السعودية.
وقام بتسليم الرسالة، معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عوّاد بن صالح العواد خلال استقبال جلالته له في بروناي اليوم.
ونقل معاليه خلال الاستقبال تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد، وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – لجلالته، وتطلعهم إلى تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات لتحقيق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
وطلب جلالة السلطان حسن البلقيه نقل تحياته وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – وشُكره على دعوته لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية، معرباً عن تطلعه بأن تسهم القمة في خدمة قضايا الأمتين الإسلامية والعربية وتقديم الصورة الصحيحة للإسلام وتعاليمه السمحة وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.
حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة بروناي هشام بن زرعة.

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