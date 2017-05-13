وزير الخارجية يستقبل المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية

استقبل معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بمقر الوزارة اليوم المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية الدكتور رياض حجاب.

وجرى خلال الاستقبال بحث مستجدات الأوضاع على الساحة السورية والجهود الدولية حيالها.

حضر الاستقبال مدير عام مكتب معالي وزير الخارجية السفير خالد العنقري.