الغفيص : تجربة مركز رعاية الأيتام واليتيمات بحفر الباطن رائدة ومتميزة ونسعى لتعميمها

أكد معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص أن تجربة مركز رعاية الأيتام واليتيمات بحفر الباطن رائدة ومتميزة ولم أشاهدها في المناطق الأخرى

وأضاف الغفيص خلال افتتاح توسعة مبنى مركز رعاية الأيتام التابع لجمعية البر الخيرية في محافظة حفر الباطن بعد توسعته وتأهيله صباح اليوم السبت أنه يسعى لنقل التجربة لمختلف مناطق المملكة للاستفادة منها لأبنائنا الايتام

ولدى وصول معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية يرافقه سعادة محافظ حفرالباطن الأستاذ: عبدالمحسن بن محمد العطيشان ، كان في استقبالهم رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية الشيخ : سليمان بن عبدالرحمن الثنيان ، وأعضاء المجلس وعدد من رجالات البر والأعمال ومدير مركز رعاية الأيتام واليتيمات والأبناء الأيتام ، ليتوجه الجميع لقاعة الشيخة فوزية الجفالي في المركز ، انطلقت بعدها فعاليات حفل الافتتاح ، حيث بدئ الحفل بآيات من الذكر الحكيم رتلها الابن : حسين بن عطا الله المطيري ، تلا ذلك كلمة فضيلة رئيس مجلس إدارة الجمعية رحب فيها بمعالي الوزير وقدم أسمى آيات الشكر و الامتنان لمقام حكومة خادم الحرمين الشريفين جزاء دعمها لكافة الجهود التنموية الجبارة التي تضع رقي وكرامة إنسان هذا البلد نصب عينها ، مثنيًا بالشكر للوزارة إزاء برامجها ودعمها الناهض لقطاع العمل الخيري متمنيًا لكافة جهود التحول من الدور الرعوي إلى التنموي بالتوفيق والسداد ، مقدمًا شكره لرجال الأعمال والداعمين جزاء دعمهم لتصل ثمرتها إلى تحقيق هذا المنجز الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة ، حيث تصل طاقته الاستيعابية لخمس مئة يتيم يتلقون فيها حزمة من البرامج التعليمية والتربوية والتنموية ، كما يشاطره هذه الخدمات والمنجزات شريكه الآخر مركز رعاية اليتيمات بطاقة استيعابية مماثلة .

دشن بعدها معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية توسعة وتأهيل مبنى مركز رعاية الأيتام ، ليطلع بعدها على تقرير مرئي يحكي تفاصيل هذا التوسع وأهدافه والمرافق التي تم استحداثها لرفع كفاءة البرامج التنموية التي يقدمها المركز ، أعقبها لوحة إنشادية ومسيرة فنية لأبناء المركز .

كما ألقى معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية كلمة بهذه المناسبة أزجى فيها خالص الثناء والدعاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – ، ولولي عهده وولي ولي عهده – حفظهما الله – لما يلاقيه قطاع العمل الخيري من دعم ومؤازرة ، مسديا شكره لسعادة محافظ حفر الباطن الأستاذ عبد المحسن العطيشان ، ولمجلس إدارة الجمعية وكافة العاملين والداعمين ، كما أثنى معاليه على هذا الإنجاز معتبرا إياه بأنه ” نموذج يحتذى على مستوى عالمي ، وتجربة رائعة ومميزة ” .

كرّم بعدها معالي الوزير داعمي المركز من رجال الأعمال والمؤسسات والأوقاف ، كما تسلم معاليه هدية تذكارية بهذه المناسبة ، ليأخذ بعدها جولة في مرافق المركز وما تم استحداثه من معامل وقاعات وصالات ، استمع خلالها لشرح مفصل عن كافة البرامج والمشاريع التي يضطلع بها المركز في خدمة أيتام محافظة حفر الباطن .

عقب ذلك غادر معالي الوزير مقر الحفل مودعًا بمثل ما استقبل به من حفاوةٍ وترحيب .

هذا وقد كانت لمعاليه زيارة لمركز رعاية اليتيمات ، توجه بعدها لمقر جمعية البر الخيرية ملتقيا مجلس إدارة الجمعية مطلعا على مشاريعها وخدماتها .