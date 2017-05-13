 ‏ورقتان في اليوم الثاني بملتقى الجمعيات الخيرية بمنطقة مكة عن “الدراسات الميدانية والتجارب المحفزة” | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 17 شعبان 1438 هجريا, الموافق 13 مايو 2017 ميلاديا

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‏ورقتان في اليوم الثاني بملتقى الجمعيات الخيرية بمنطقة مكة عن “الدراسات الميدانية والتجارب المحفزة”

‏ورقتان في اليوم الثاني بملتقى الجمعيات الخيرية بمنطقة مكة عن “الدراسات الميدانية والتجارب المحفزة”
المناطق - مكة

استكملت صباح اليوم السبت فعاليات الملتقى الثاني للجمعيات الأهلية ولجان التنمية بمنطقة مكة المكرمة بجلستين الأولى كانت عن: العمل الخيري وتنمية المجتمع المحلي (دراسات ميدانية وتجارب محفزة), ورأسها الدكتورسالم الديني بمشاركة المتحدثين الدكتور خالد الحليبي بورقة عن: دور العمل الخيري في الاستقرار الأسري, كما شارك الدكتور صالح العساف بورقة عن دور العمل الخيري في الاستقرار الاجتماعي, كما شاركت الدكتورة هلا التويجري بورقة عن دور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تنمية المرأة .
وفي الجلسة الثانية كانت عن التجارب التنموية في المجال التعليمي والصحي والاجتماعي ورأسها الدكتورعدنان البار, والتجارب كانت جمعية تحفيظ القران بالطائف و جمعية زمزم وجمعية مراكز الأحياء  .
كما سيقام عصر اليوم محوراً عن تحويل القطاع الغير الربحي من الرعوية إلى التنموية ويقدمه الدكتور سالم الديني وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .

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