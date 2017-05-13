 الكليات الصحية بجامعة نجران تستعرض دورها في رؤية 2030 | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 17 شعبان 1438 هجريا, الموافق 13 مايو 2017 ميلاديا

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الكليات الصحية بجامعة نجران تستعرض دورها في رؤية 2030

الكليات الصحية بجامعة نجران تستعرض دورها في رؤية 2030
المناطق - نجران

عرضت الكليات الصحية بجامعة نجران دورها في دعم برنامج التحول الوطني 2020 سعياً لتحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030، وذلك خلال الحفل السنوي التي نظمته أمس على مسرح كلية العلوم الطبية التطبيقية برعاية مدير الجامعة الدكتور محمد الحسن.
وأبرز وكيل الجامعة للتطوير والجودة سابقا الدكتور سعيد أبو عشي خلال كلمته في الحفل إنجازات الكليات الصحية بالجامعة خلال العام الماضي في مجال التعليم والتعلم والخدمة المجتمعية، وكذلك خططها المستقبلية. فيما قدم مدير المستشفى الجامعي الدكتور عوض بن محمد السرحاني موجزاً عن إنجازات المستشفى خلال العام الماضي.
بعد ذلك، سلم مدير الجامعة الدروع التذكارية لأعضاء اللجان الاستشارية للكليات الصحية ووكلاء الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة الإدارية.

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