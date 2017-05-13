الشفق : تزويد الأمانة بالمشاريع المستقبلية حتى 2020

ترأس أمين منطقة نجران المهندس فارس الشفق بصالة الاجتماعات الرئيسية بمبنى الأمانة بحي الفهد الاجتماع الخامس للجنة الدائمة لتنسيق المشاريع بحضور أعضاء اللجنة مدراء الإدارات الحكومية والخدمية بالمنطقة.

وفي بداية الاجتماع رحب الشفق بالحضور مؤكدا أهمية اللجنة في تفعيل الدور المناط بها لخدمة المنطقة.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل انه جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال ومن أبرزها تزويد الأمانة بالمشاريع المستقبلية حتى 2020م لجميع الجهات الخدمية لبرمجتها بالإضافة لمناقشة نقل وترحيل الخدمات من مسار الإنفاق ” تقاطع شارع أبو بكر مع طريق الملك عبدالعزيز ” وإعادة تأهيل حي الخالدية ؛ و مناقشة تأخر أعمال السفلته في حي رير ؛ كما تم مناقشة المقترحات المقدمة من المياه والكهرباء والاتصالات السعودية بشأن عدم ربط اصدار الرخص بالغرامات الموقعة على المقاولين بالإضافة لمناقشة تعارض شبكة الصرف الصحي مع شبكة تصريف مياه الأمطار في زور ال الحارث ؛ وآليه متابعة إستلام أعمال الردم والسفلتة .

وأضاف آل فاضل أنه تم خلال الاجتماع تقديم عرض مرئي عن بعض الملاحظات الفنية لعدد من المقاولين .

وفي ختام الاجتماع قدم الشفق شكره للجميع على حضورهم وتفاعلهم لخدمة المنطقة .