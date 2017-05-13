 ورشة عن مهارات جراحة المناظير بطب جامعة نجران | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 17 شعبان 1438 هجريا, الموافق 13 مايو 2017 ميلاديا

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ورشة عن مهارات جراحة المناظير بطب جامعة نجران

ورشة عن مهارات جراحة المناظير بطب جامعة نجران
المناطق - نجران

نظم قسم الجراحة بكلية الطب في جامعة نجران ورشة عمل تدريبية في مهارات جراحة المناظير الأساسية وباعتماد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بساعات تعليم طبي مستمر، نفذها نخبة من أعضاء هيئة التدريس بقسم الجراحة، حيث استهدفت أطباء الجراحة والأخصائيين في مختلف القطاعات الصحية بالمنطقة.

وتم خلال الورشة شرح مفاهيم وأساسيات الإجراءات الجراحية باستخدام تقنية المناظير المتقدمة، بالإضافة إلى تطبيق عملي للمتدربين  بممارسة مهارات جراحة المناظير الأساسية.
وأوضح رئيس قسم الجراحة الدكتور سعيد السريعي بأن الورشة ستسهم في رفع كفاءة الطبيب الجراح، إلى جانب تعزيز مهاراته والتي ستنعكس بصورة إيجابية على الخدمة المقدمة للمرضى.

وأكد السريعي أن هذه الأنشطة هي سلسلة من ضمن الخدمات المجتمعية  للقسم، والتي تشتمل على علاج مجاني واجراء عمليات مجانية لمرضى المنطقة تجاوزت أكثر من  200 اجراء جراحي خلال الأشهر القليلة الماضية باستخدام تقنيات المناظير المتقدمة.

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