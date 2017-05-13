 “الشورى” يرفض استمرار دعم الوقود والكهرباء والمياه | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 17 شعبان 1438 هجريا, الموافق 13 مايو 2017 ميلاديا

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“الشورى” يرفض استمرار دعم الوقود والكهرباء والمياه

“الشورى” يرفض استمرار دعم الوقود والكهرباء والمياه
المناطق - متابعات

رفضت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى توصية تطالب باستمرار دعم الكهرباء والماء. وتطالب التوصية التي رفضتها اللجنة ويصوت عليها المجلس في جلسته يوم الإثنين بعد المقبل بـ«استمرار دعم الكهرباء والماء مراعاة لشريحة كبيرة من المواطنين الذين لا يشملهم الدعم المالي، وكذلك أسر الأجانب التي يعمل عائلها بأجور منخفضة»، مشيرة إلى أن الأسر متوسطة الدخل بالكاد يكفي دخلها لتلبية حاجاتها المتعددة والمتجددة. وأضافت: «هناك عشرات الآلاف من الأسر الأجنبية المستوطنة في المملكة التي ترى أن ليس لها وطناً غير المملكة ويعمل عائلها في خدمة الأسر السعودية بأجور منخفضة في الغالب، وبالتالي فإن رفع الدعم عن الكهرباء والماء يجعلها غير قادرة على دفع تكاليف هذه الخدمة، ما قد يضطرها إلى توفير تكاليف هذه الخدمات من خلال ممارسات يصعب علاجها» وفقا لصحيفة الحياة.

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