 تنفيذي عدن اليمنية يؤيد بيان الرئيس ومستشاريه | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 17 شعبان 1438 هجريا, الموافق 13 مايو 2017 ميلاديا

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تنفيذي عدن اليمنية يؤيد بيان الرئيس ومستشاريه

تنفيذي عدن اليمنية يؤيد بيان الرئيس ومستشاريه
واس - عدن

أعلنت المجالس المحلية والمكتب التنفيذي في محافظة عدن جنوب اليمن، تأييدها للبيان الصادر عن إجتماع الرئيس عبدربه منصور هادي، مع هيئة مستشاريه.
وأكدت السلطة المحلية والمكتب التنفيذي في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية، الالتزام بما ورد في البيان الصادر عن الاجتماع بجميع فقراته مع تأكيدها الوقوف مع شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي الممثل الشرعي لخيارات الشعب وبالشراكة الحقيقة مع الأشقاء في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.
وثمنت المجالس المحلية والمكتب التنفيذي الأدوار الكبيرة التي بذلها الرئيس “هادي” من أجل الوصول إلى حل عادل للقضية الجنوبية بعيداً عن المناكفات السياسية التي لا تخدم القضية الجنوبية ولا مستقبل الشعب.

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