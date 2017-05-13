 كفى تحذر الطلاب والطالبات من تجار الكبتاجون .. وتشيد بالداخلية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 17 شعبان 1438 هجريا, الموافق 13 مايو 2017 ميلاديا

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كفى تحذر الطلاب والطالبات من تجار الكبتاجون .. وتشيد بالداخلية

كفى تحذر الطلاب والطالبات من تجار الكبتاجون .. وتشيد بالداخلية
المناطق ـ الرياض

حذر مدير عام جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة الدكتور صلاح بن محمد الشيخ الطلاب والطالبات من تجار الكبتاجون والذين ينشطون أيام الاختبارات بزرع الوهم انها تعين الطلاب على الفهم والنجاح.
وقال الشيخ ان الدولة أيدها الله ساهرة على أمن الوطن والمواطن ووزارة الداخلية بقيادة ولي العهد وزير الداخلية  الامير محمد بن نايف حفظه الله بترت كل الايادي التي تسعى للعبث بأرواح ابنائنا وبناتنا وعلى جميع افراد المجتمع ان يقفوا صفا واحدا لمجابهة العابثين وخصوصا اولياء الأمور عليهم ان يكوموا قريبين من ابنائهم ويوجهوهم التوجيه السليم  ويحذروهم من خطر هذه الحبوب التي تأتي نتائجها عكسية وتحول الآلاف من الطلاب الى مدمنين في نهاية المطاف.
وأكد الشيخ ان جمعية كفى بفروعها في جدة ومكة والطائف والقنفذة والليث وبحره اطلقت مطلع الاسبوع الماضي حملات التوعية في المدارس بمراحلها الثانوية والمتوسطة والابتدائية عبر فريق كفى التوعوي والذي يتوجه الى المدارس والى المنتزهات واماكن تجمع الشباب لنصحهم وتحصينهم من الآفات.

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