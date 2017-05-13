 الذويبي يرعى حفل تكريم 1000 حافظ وحافظة لكتاب الله من مدارس تحفيظ القرآن الكريم بالطائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 17 شعبان 1438 هجريا, الموافق 13 مايو 2017 ميلاديا

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الذويبي يرعى حفل تكريم 1000 حافظ وحافظة لكتاب الله من مدارس تحفيظ القرآن الكريم بالطائف

الذويبي يرعى حفل تكريم 1000 حافظ وحافظة لكتاب الله من مدارس تحفيظ القرآن الكريم بالطائف
المناطق - الطائف - عادل الزهراني

نيابة عن المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف رعى مساعد المدير العام للشؤون التعليمية “بنين” الاستاذ فهاد بن رويجح الذويبي الحفل التكريمي الذي اقامته الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف لتكريم 1000 حافظ وحافظة من خريجي مدارس تحفيظ القرآن الكريم بالطائف وذلك في بادرة تعد الأولى من نوعها على مستوى المحافظة وذلك على مسرح الادارة للبنين بالفيصلية  ومسرح الإدارات  النسائية للبنات  بحضور المساعدة للشؤون التعليمية “بنات” في القسم النسائي وكذلك مديري ومديرات الادارات والمكاتب والمشرفين التربويين وقادة مدارس التحفيظ واولياء الامور .
وشاهد الحضور عرض مرئي يحكي مسيرة الطالب منذ دخوله الصف الاول الابتدائي وبداية حفظه لسورة الاخلاص حتى تخرجه من المرحلة المتوسطة مختتماً حفظ القرآن الكريم بسورة البقرة .
واكد مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بنين الاستاذ فهاد الذويبي في كلمته على اهتمام القيادة الرشيدة يحفظها الله بالقرآن الكريم والسنة النبوية حيث اقامت المسابقات المحلية والدولية في ذلك وأنشأت المدارس لتعليم وتحفيظ القرآن . مشيراً الى حرص وزارة التعليم على دعم مدارس التحفيظ في كافة المدن والمحافظات ايماناً منها بأهمية القرآن الكريم . وهنأ الذويبي الحفاظ والحافظات بأن منّ الله عليهم حفظ كتاب الله وتجويده داعياً الله ان يثبت ما حفظوا في قلوبهم ويرزقهم حسن العمل به.
وفي ختام الحفل تسلم الحفاظ الدروع التذكارية من يد المساعد للشؤون التعليمية الاستاذ فهاد الذويبي فيما سلمت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية بنات الاستاذة مها الزايدي الدروع التذكارية للحافظات.

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