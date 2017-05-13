 تفعيل خدمة الهاتف الإرشادي و الاستشاري خلال الاختبارات بتعليم الليث | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 17 شعبان 1438 هجريا, الموافق 13 مايو 2017 ميلاديا

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تفعيل خدمة الهاتف الإرشادي و الاستشاري خلال الاختبارات بتعليم الليث

تفعيل خدمة الهاتف الإرشادي و الاستشاري خلال الاختبارات بتعليم الليث
المناطق - الليث - عادل الزهراني 

تواصل إدارة التعليم بمحافظة الليث ممثلة في قسم التوجيه والإرشاد  ( بنين ) تفعيل خدمة الهاتف الإرشادي و الاستشاري بوحدة  الخدمات الإرشادية، لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية والتعليمية  للطلاب وأولياء أمورهم خلال فترة الاختبارات ، يأتي ذلك ضمن حزمة من البرامج التي يقدمها القسم ، بمشاركة  نخبة من مشرفي الوحدة  الإرشادية ومشرفي التوجيه والإرشاد ، لتحقيق  الرعاية والتهيئة الإرشادية اللازمة ،  ولمساعدة الطلاب وأسرهم للتغلب على المشكلات التي قد تواجههم أثناء الاختبارات  وما يصاحبها من خوف و قلق وتوتر .

ويستمر الهاتف الإرشادي والاستشاري إلى آخر يوم في  الاختبارات ، و تستقبل الوحدة الإرشادية الاتصالات والاستفسارات  على الهاتف الإرشادي الاستشاري (  ٠١٧٧٤٢٠٩٨٩ ) .

بدوره أوضح المشرف على الوحدة  الإرشادية الأستاذ سالم بن عبدالله الزبيدي بأن الهاتف الإرشادي و  الاستشاري من البرامج التي قامت الوحدة الإرشادية بتطويره حرصا على استمراريته و ديمومته و التنوع في موضوعاته ومخرجاته خدمة للبرامج الوقائية والعلاجية الإرشادية، والتي تلامس احتياجات الطلاب النفسية والتربوية.

من جانب آخر ذكر  الدكتور عبد الله بن سعيد الزبيدي رئيس قسم التوجيه والإرشاد ، أن القسم ساهم في توفير كافة الإمكانات المادية والبشرية في سبيل تحقيق نجاح رسالة الهاتف الإرشادي و الاستشاري ، واسهامه كذلك مع بقية الخدمات والبرامج الإرشادية في التوجيه والإرشاد قبل وأثناء فترة الاختبارات والتي تساعد على تهيئة البيئة التربوية السليمة في نجاح وتفوق أبنائنا الطلاب

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