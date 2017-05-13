تفعيل خدمة الهاتف الإرشادي و الاستشاري خلال الاختبارات بتعليم الليث

تواصل إدارة التعليم بمحافظة الليث ممثلة في قسم التوجيه والإرشاد ( بنين ) تفعيل خدمة الهاتف الإرشادي و الاستشاري بوحدة الخدمات الإرشادية، لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية والتعليمية للطلاب وأولياء أمورهم خلال فترة الاختبارات ، يأتي ذلك ضمن حزمة من البرامج التي يقدمها القسم ، بمشاركة نخبة من مشرفي الوحدة الإرشادية ومشرفي التوجيه والإرشاد ، لتحقيق الرعاية والتهيئة الإرشادية اللازمة ، ولمساعدة الطلاب وأسرهم للتغلب على المشكلات التي قد تواجههم أثناء الاختبارات وما يصاحبها من خوف و قلق وتوتر .

ويستمر الهاتف الإرشادي والاستشاري إلى آخر يوم في الاختبارات ، و تستقبل الوحدة الإرشادية الاتصالات والاستفسارات على الهاتف الإرشادي الاستشاري ( ٠١٧٧٤٢٠٩٨٩ ) .

بدوره أوضح المشرف على الوحدة الإرشادية الأستاذ سالم بن عبدالله الزبيدي بأن الهاتف الإرشادي و الاستشاري من البرامج التي قامت الوحدة الإرشادية بتطويره حرصا على استمراريته و ديمومته و التنوع في موضوعاته ومخرجاته خدمة للبرامج الوقائية والعلاجية الإرشادية، والتي تلامس احتياجات الطلاب النفسية والتربوية.

من جانب آخر ذكر الدكتور عبد الله بن سعيد الزبيدي رئيس قسم التوجيه والإرشاد ، أن القسم ساهم في توفير كافة الإمكانات المادية والبشرية في سبيل تحقيق نجاح رسالة الهاتف الإرشادي و الاستشاري ، واسهامه كذلك مع بقية الخدمات والبرامج الإرشادية في التوجيه والإرشاد قبل وأثناء فترة الاختبارات والتي تساعد على تهيئة البيئة التربوية السليمة في نجاح وتفوق أبنائنا الطلاب