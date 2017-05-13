اتحاد القدم يثمن دور الجهات الأمنية في جميع المناسبات الرياضية

ثمن الاتحاد السعودي لكرة القدم الدور الكبير الذي تقوم به الجهات الأمنية بالمملكة العربية السعودية، في الحفاظ على مكتسبات وأمن الوطن من أجل أن ينعم الجميع بالأمن والأمان في بلاد الحرمين الشريفين، مؤكدًا دور الجهات الأمنية البارز وتنسيقهم الدائم والمستمر وحرصهم من أجل تهيئة الأجواء المناسبة لإقامة مباريات كرة القدم بالشكل الذي يرضي تطلعات الرياضيين التي دائمًا ما تتم بالصورة الأمثل، كون هذا الاهتمام يأتي استمرارًا لسهر الجهات الأمنية على أمن الوطن الغالي وسلامة وراحة المواطنين والمقيمين.

ويود الاتحاد السعودي أن يؤكد حرصه الدائم على استمرار التنسيق مع الجهات الأمنية في جميع المناسبات الكروية، بما يحقق الصالح العام ويضمن سلامة وأمن الجماهير، وهو الأمر الذي تدركه الجماهير الرياضية لتكون عونًا لهم في أداء مهامهم.

والاتحاد السعودي لكرة القدم إذ يكرر شكره وامتنانه لجميع رجال الأمن على تلك الجهود المباركة، ليدعو الله أن يحفظهم ويسدد للخير خطاهم .