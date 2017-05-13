تقرير حقوقي : الانقلابيون ارتكبوا أكثر من (3500) حالة انتهاك ضد المدنيين في اليمن

أعلنت منظمة سام للحقوق والحريات عن رصد (3587) حالة انتهاك لحقوق الإنسان في اليمن خلال شهر ابريل الماضي.

وقالت المنظمة، ومقرها جنيف، في تقرير لها اليوم إن الإنتهاكات شملت القتل خارج نطاق القانون والاحتجاز التعسفي ومصادرة الممتلكات والتهجير القسري والتعذيب، والتضييق على الحريات الصحفية، وانتهاك حق الإنسان في محاكمة عادلة.

وحثت المنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية على تقديم الدعم العاجل للمدنيين المهجرين قسرا في محافظة تعز والسعي الجاد إلى رفع الحصار عن قرى بلاد الوافي بصورة عاجلة ودون شروط.