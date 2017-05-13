 تقرير حقوقي : الانقلابيون ارتكبوا أكثر من (3500) حالة انتهاك ضد المدنيين في اليمن | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 17 شعبان 1438 هجريا, الموافق 13 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تقرير حقوقي : الانقلابيون ارتكبوا أكثر من (3500) حالة انتهاك ضد المدنيين في اليمن اتحاد القدم يثمن دور الجهات الأمنية في جميع المناسبات الرياضية تفعيل خدمة الهاتف الإرشادي و الاستشاري خلال الاختبارات بتعليم الليث الذويبي يرعى حفل تكريم 1000 حافظ وحافظة لكتاب الله من مدارس تحفيظ القرآن الكريم بالطائف كفى تحذر الطلاب والطالبات من تجار الكبتاجون .. وتشيد بالداخلية لماذا اهتمت وسائل الإعلام الإيرانية بحي “المسورة” الذي أصبح وكرا للجماعات الإرهابية ؟! باستخدام أساليب فنية متنوعة كالزخارف الهندسية والنباتية والموزاييك ..  ١٥ فنانة أبهاوية يحولن مسرح أبوخيال لتحفة فنية  تنفيذي عدن اليمنية يؤيد بيان الرئيس ومستشاريه فيديو .. كاميرا مراقبة ترصد امرأة تخطف شوق سليمان ابراهيم في أحد المولات التجارية بـ الرياض “الشورى” يرفض استمرار دعم الوقود والكهرباء والمياه ورشة عن مهارات جراحة المناظير بطب جامعة نجران تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين .. بدء فعاليات معرض ” نايف .. القيم” غداً بجامعة الملك عبدالعزيز في جدة

تقرير حقوقي : الانقلابيون ارتكبوا أكثر من (3500) حالة انتهاك ضد المدنيين في اليمن

تقرير حقوقي : الانقلابيون ارتكبوا أكثر من (3500) حالة انتهاك ضد المدنيين في اليمن
واس - عدن

أعلنت منظمة سام للحقوق والحريات عن رصد (3587) حالة انتهاك لحقوق الإنسان في اليمن خلال شهر ابريل الماضي.
وقالت المنظمة، ومقرها جنيف، في تقرير لها اليوم إن الإنتهاكات شملت القتل خارج نطاق القانون والاحتجاز التعسفي ومصادرة الممتلكات والتهجير القسري والتعذيب، والتضييق على الحريات الصحفية، وانتهاك حق الإنسان في محاكمة عادلة.
وحثت المنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية على تقديم الدعم العاجل للمدنيين المهجرين قسرا في محافظة تعز والسعي الجاد إلى رفع الحصار عن قرى بلاد الوافي بصورة عاجلة ودون شروط.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>