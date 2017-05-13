 إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين (كبتاجون) عبر حدود المملكة البرية من الاراضي الاردنية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 17 شعبان 1438 هجريا, الموافق 13 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

متخصص في أمن معلومات: فيروس “wannacry” يبث مليون رسالة خبيثة في الساعة حادث مروري يصرع شخصين ويصيب شخص في الباحة إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين (كبتاجون) عبر حدود المملكة البرية من الاراضي الاردنية سمو ولي العهد لأمير القصيم : جهودكم مخلصة لتطوير التقنية بعمل الإمارة وأدائها تقرير حقوقي : الانقلابيون ارتكبوا أكثر من (3500) حالة انتهاك ضد المدنيين في اليمن اتحاد القدم يثمن دور الجهات الأمنية في جميع المناسبات الرياضية تفعيل خدمة الهاتف الإرشادي و الاستشاري خلال الاختبارات بتعليم الليث الذويبي يرعى حفل تكريم 1000 حافظ وحافظة لكتاب الله من مدارس تحفيظ القرآن الكريم بالطائف كفى تحذر الطلاب والطالبات من تجار الكبتاجون .. وتشيد بالداخلية لماذا اهتمت وسائل الإعلام الإيرانية بحي “المسورة” الذي أصبح وكرا للجماعات الإرهابية ؟! باستخدام أساليب فنية متنوعة كالزخارف الهندسية والنباتية والموزاييك ..  ١٥ فنانة أبهاوية يحولن مسرح أبوخيال لتحفة فنية  تنفيذي عدن اليمنية يؤيد بيان الرئيس ومستشاريه

إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين (كبتاجون) عبر حدود المملكة البرية من الاراضي الاردنية

إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين (كبتاجون) عبر حدود المملكة البرية من الاراضي الاردنية
المناطق - الجوف - يوسف المطيري
 صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحرى الركن /ساهر بن محمد الحربي بأنه وفِي إطار تنفيذ رجال حرس الحدود لمهامهم في التصدي لعمليات تهريب المخدرات بكافة أشكالها عبر حدود المملكة البرية والبحرية ، والتي تستهدف المملكة بالمخدرات للنيل من أبناءها،  فقد تمكنت دوريات حرس الحدود المتقدمة بمنطقة الجوف ، بتوفيق الله فجر يوم السبت الموافق ١٧ /٨/ ١٤٣٨هـ ، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين (كبتاجون) عبر حدود المملكة البرية من الاراضي الاردنية  ، حيث تم رصد مركبة بعد الإشتباه بها في حدود مسؤوليات قطاع العيساوية.تسير مطفأة أنوارها وعلى الفور تم توجيه الكاميرات للمتابعه وتحرك قوة متكاملة من الدوريات لاعتراضها والتأكد من وضعها الا أن سائقها بادر بالإسراع للهروب بمحاولة منه في تضليل رجال حرس الحدود وعلى الفور تمت مطاردته ومحاصرته والتعامل بكل حزم وقوة مع الموقف ، الأمر الذي نتج عنه  انقلاب المركبة وبتفتيشها عثر على ما مجموعه (٢١٠٠٠٠٠) مليونان ومائة ألف قرص إمفيتامين (كبتاجون).
كما تم المباشرة في إستكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال  المركبه والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الاخرى .

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأن رجال حرس الحدود سيتصدون بعون الله وتوفيقه لكافة محاولات التهريب عبر الحدود ، وسيبقون السد المنيع لحماية الوطن من هذه الآفه التي تستهدف النيل من أبناءه بالرغم من تكرار محاولات التهريب  وتعدد أساليب المهربين  .
والله ولي التوفيق..

‏‫

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>