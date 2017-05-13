صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحرى الركن /ساهر بن محمد الحربي بأنه وفِي إطار تنفيذ رجال حرس الحدود لمهامهم في التصدي لعمليات تهريب المخدرات بكافة أشكالها عبر حدود المملكة البرية والبحرية ، والتي تستهدف المملكة بالمخدرات للنيل من أبناءها، فقد تمكنت دوريات حرس الحدود المتقدمة بمنطقة الجوف ، بتوفيق الله فجر يوم السبت الموافق ١٧ /٨/ ١٤٣٨هـ ، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين (كبتاجون) عبر حدود المملكة البرية من الاراضي الاردنية ، حيث تم رصد مركبة بعد الإشتباه بها في حدود مسؤوليات قطاع العيساوية.تسير مطفأة أنوارها وعلى الفور تم توجيه الكاميرات للمتابعه وتحرك قوة متكاملة من الدوريات لاعتراضها والتأكد من وضعها الا أن سائقها بادر بالإسراع للهروب بمحاولة منه في تضليل رجال حرس الحدود وعلى الفور تمت مطاردته ومحاصرته والتعامل بكل حزم وقوة مع الموقف ، الأمر الذي نتج عنه انقلاب المركبة وبتفتيشها عثر على ما مجموعه (٢١٠٠٠٠٠) مليونان ومائة ألف قرص إمفيتامين (كبتاجون).كما تم المباشرة في إستكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال المركبه والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الاخرى .

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأن رجال حرس الحدود سيتصدون بعون الله وتوفيقه لكافة محاولات التهريب عبر الحدود ، وسيبقون السد المنيع لحماية الوطن من هذه الآفه التي تستهدف النيل من أبناءه بالرغم من تكرار محاولات التهريب وتعدد أساليب المهربين .

والله ولي التوفيق..