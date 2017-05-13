 حادث مروري يصرع شخصين ويصيب شخص في الباحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 17 شعبان 1438 هجريا, الموافق 13 مايو 2017 ميلاديا

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حادث مروري يصرع شخصين ويصيب شخص في الباحة

حادث مروري يصرع شخصين ويصيب شخص في الباحة
المناطق - الباحة
أوضح المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني بأنه ورد بلاغ لغرفة عمليات الهيئة الهلال الاحمر بالباحة ” 997 ” عن حادث اصطدام سيارتين هذا اليوم و ذلك في طريق المخواه – الباحة بداية طلوع عقبة الملك فهد، و قد تم توجيه فرقة إسعافية من مركز إسعاف المخواة .
و أضاف الزهراني أنه عند وصول الفرقة الإسعافية للموقع أتضح وجود حالتين متوفيه بالموقع و حالة واحدة اصابتها متوسطة تم الكشف عليها والتعامل معها إسعافياً بالموقع و بعد ذلك تم نقلها لمستشفى المخواة العام .

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