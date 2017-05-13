 تقرير حقوقي: الانقلابيون ارتكبوا أكثر من 3500 حالة انتهاك ضد المدنيين في اليمن | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 17 شعبان 1438 هجريا, الموافق 13 مايو 2017 ميلاديا

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تقرير حقوقي: الانقلابيون ارتكبوا أكثر من 3500 حالة انتهاك ضد المدنيين في اليمن

تقرير حقوقي: الانقلابيون ارتكبوا أكثر من 3500 حالة انتهاك ضد المدنيين في اليمن
المناطق_متابعات

أعلنت منظمة سام للحقوق والحريات عن رصد (3587) حالة انتهاك لحقوق الإنسان في اليمن خلال شهر أبريل الماضي.

وقالت المنظمة، ومقرها جنيف، في تقرير لها اليوم إن الانتهاكات شملت القتل خارج نطاق القانون والاحتجاز التعسفي ومصادرة الممتلكات والتهجير القسري والتعذيب، والتضييق على الحريات الصحفية، وانتهاك حق الإنسان في محاكمة عادلة.

وحثت المنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية على تقديم الدعم العاجل للمدنيين المهجرين قسرا في محافظة تعز والسعي الجاد إلى رفع الحصار عن قرى بلاد الوافي بصورة عاجلة ودون شروط

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