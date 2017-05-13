ولي العهد لأمير القصيم: جهودكم مخلصة لتطوير التقنية بعمل الإمارة وأدائها

وجه الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية شكره للأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، إثر اطلاعه على مبادرة إمارة المنطقة بتطوير شامل لخدمات تقنية المعلومات عبر تقرير موجز عن إنجازات مشروعات تقنية المعلومات بإمارة منطقة القصيم خلال العام الماضي.

وقال ولي العهد في برقية جوابية وجهها لسمو أمير منطقة القصيم: ” نشكر لسموكم ولمنسوبي الإمارة ما يبذل من جهود مخلصة تجاه توظيف التقنية لتطوير عمل الإمارة وأدائها وفق ما يتطلع إليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، راجين لكم ولمنسوبيكم المزيد من التوفيق والسداد”.

من جهته أعرب أمير منطقة القصيم عن بالغ شكره وتقديره لما عبّر عنه ولي العهد من مشاعر صادقة تنم عن متابعة سموه واهتمامه بكل ما من شأنه إنجاز مصالح المراجعين في هذا الوطن الغالي.

ونوه بما يوليه ولي العهد من دعم لتطوير خدمات تقنية المعلومات في إمارة المنطقة، سائلا الله أن يحفظ الوطن قيادة وحكومة وشعباً.