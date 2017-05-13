 مقتل 4 حوثيين في مواجهات مع مواطنين في الضالع اليمنية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 17 شعبان 1438 هجريا, الموافق 13 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مقتل 4 حوثيين في مواجهات مع مواطنين في الضالع اليمنية ولي العهد لأمير القصيم: جهودكم مخلصة لتطوير التقنية بعمل الإمارة وأدائها تقرير حقوقي: الانقلابيون ارتكبوا أكثر من 3500 حالة انتهاك ضد المدنيين في اليمن متخصص في أمن معلومات: فيروس “wannacry” يبث مليون رسالة خبيثة في الساعة حادث مروري يصرع شخصين ويصيب شخص في الباحة إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين (كبتاجون) عبر حدود المملكة البرية من الاراضي الاردنية سمو ولي العهد لأمير القصيم : جهودكم مخلصة لتطوير التقنية بعمل الإمارة وأدائها تقرير حقوقي : الانقلابيون ارتكبوا أكثر من (3500) حالة انتهاك ضد المدنيين في اليمن اتحاد القدم يثمن دور الجهات الأمنية في جميع المناسبات الرياضية تفعيل خدمة الهاتف الإرشادي و الاستشاري خلال الاختبارات بتعليم الليث الذويبي يرعى حفل تكريم 1000 حافظ وحافظة لكتاب الله من مدارس تحفيظ القرآن الكريم بالطائف كفى تحذر الطلاب والطالبات من تجار الكبتاجون .. وتشيد بالداخلية

مقتل 4 حوثيين في مواجهات مع مواطنين في الضالع اليمنية

مقتل 4 حوثيين في مواجهات مع مواطنين في الضالع اليمنية
المناط_واس
قتل أربعة مسلحين من مليشيا الحوثي اليوم، في مواجهات مع مواطنين بمحافظة الضالع، جنوب اليمن .

ونقل موقع (26 سبتمبر نت) التابع للجيش اليمني عن مصدر محلي قوله إن “المليشيا الانقلابية خرجت بحملة عسكرية مكونة من 11 طقماً (دورية) إلى منطقة الربيعتين في مديرية جبن بمحافظة الضالع، وحاولت اختطاف شيخ قبلي وآخرين، بتهمة الولاء للمقاومة الشعبية وهو ما قوبل بصدّ عنيف من قبل المواطنين في المنطقة، ما أسفر عن مقتل 4 حوثيين وجرح 11 آخرين .

وأضاف المصدر أن “المواجهات اندلعت بمختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، فيما قامت المليشيا بتعزيز عناصرها بمدفع رشاش 23 مضاد طيران” .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>