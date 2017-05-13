مقتل 4 حوثيين في مواجهات مع مواطنين في الضالع اليمنية

قتل أربعة مسلحين من مليشيا الحوثي اليوم، في مواجهات مع مواطنين بمحافظة الضالع، جنوب اليمن .

ونقل موقع (26 سبتمبر نت) التابع للجيش اليمني عن مصدر محلي قوله إن “المليشيا الانقلابية خرجت بحملة عسكرية مكونة من 11 طقماً (دورية) إلى منطقة الربيعتين في مديرية جبن بمحافظة الضالع، وحاولت اختطاف شيخ قبلي وآخرين، بتهمة الولاء للمقاومة الشعبية وهو ما قوبل بصدّ عنيف من قبل المواطنين في المنطقة، ما أسفر عن مقتل 4 حوثيين وجرح 11 آخرين .

وأضاف المصدر أن “المواجهات اندلعت بمختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، فيما قامت المليشيا بتعزيز عناصرها بمدفع رشاش 23 مضاد طيران” .