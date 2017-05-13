 شرطة مكة تقبض على عصابة تخصصت في تزييف النقود | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 17 شعبان 1438 هجريا, الموافق 13 مايو 2017 ميلاديا

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شرطة مكة تقبض على عصابة تخصصت في تزييف النقود

شرطة مكة تقبض على عصابة تخصصت في تزييف النقود
المناطق_مكة

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي بان الدوريات السرية بدوريات أمن محافظة جدة  تمكنت بتاريخ 15شعبان 1438هـ من ضبط  عصابة تخصصت في تزييف النقود مكونة من ثلاثة أشخاص من جنسية عربيه وقد عثر بحوزتهم علي مبالغ ماليه مزوره واجهزة حاسب الآلي وقطع  نحاسية تستخدم في عمليه زخرفه النقود وطابعات ملونه    ومن خلال سماع اقوالهم الاوليه اقرو بما نسب اليهم  والإرشاد علي كيفية تزييف العملات  وقد تم التحفظ عليهم بمركز الشرطة المختص  لاستكمال الإجراءات اللازمة وسيتم إحالتهم لجهة الاختصاص.

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