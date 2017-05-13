شرطة مكة تقبض على عصابة تخصصت في تزييف النقود

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي بان الدوريات السرية بدوريات أمن محافظة جدة تمكنت بتاريخ 15شعبان 1438هـ من ضبط عصابة تخصصت في تزييف النقود مكونة من ثلاثة أشخاص من جنسية عربيه وقد عثر بحوزتهم علي مبالغ ماليه مزوره واجهزة حاسب الآلي وقطع نحاسية تستخدم في عمليه زخرفه النقود وطابعات ملونه ومن خلال سماع اقوالهم الاوليه اقرو بما نسب اليهم والإرشاد علي كيفية تزييف العملات وقد تم التحفظ عليهم بمركز الشرطة المختص لاستكمال الإجراءات اللازمة وسيتم إحالتهم لجهة الاختصاص.