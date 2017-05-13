البيت الأبيض في أزمة البحث عن رئيس جديد لمكتب «FBI»

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن المرشحين لتولي منصب مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) سيخوضون مقابلات شخصية اليوم السبت.

وأفادت صحيفة “نيويورك تايمز” بأن النائب العام الأمريكي جيف سيشنز ووكيله رود جيه روزنشتاين خططا لمقابلة أربعة مرشحين محتملين للحلول محل جيمس كومي الذي أقاله يوم الثلاثاء الماضي.

ووفقا لما نقلته تقارير إعلامية عن مصادر بالبيت الأبيض سيجري بعض المسؤولين مقابلات شخصية هم جون كورنين، عضو مجلس الشيوخ الجمهوري البارز، وأندرو ماكيب القائم بأعمال مدير مكتب التحقيقات الاتحادي، والمحامية أليس فيشر رئيسة الإدارة الجنائية السابقة في وزارة العدل، ومايكل جارسيا القاضي بمحكمة الاستئناف في ولاية نيويورك.

وقال ترامب اليوم قبل مغادرته إلى لينشبرج بولاية فرجينيا ليلقي خطاب بمناسبة حفل تخرج في جامعة ليبرتي “بإمكاننا اتخاذ قرار سريع”.

وأضاف ترامب إن من الممكن أي يصدر قرار التعيين قبل مغادرته يوم الجمعة المقبل في أول زيارة خارجية له كرئيس، حيث من المقرر أن يزور عددا من الدول من بينها السعودية وإسرائيل والفاتيكان.