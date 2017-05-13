مستشفى صبيا يحتفي بيوم التمريض الخليجي

احتفى مستشفى صبيا العام بيوم التمريض الخليجي لهذا العام ١٤٣٨هـ تحت شعار ” معاك لنرعاك ” والمنظم من قبل إدارة خدمات التمريض بالمستشفى وذلك بهدف إبراز الجهود التمريضية وتفعيل يوم التمريض الخليجي .

وشمل الحفل على معرض مصاحب للفعالية ، بيرز الجهود الحثيثة والمبذولة التي تقدم من قبل الطاقم التمريضي بالمستشفيات لكونها إحدى الأركان الأساسية في الرعاية الصحية ، إضافة الى المسؤوليات التي تقع على عاتق مهنة التمريض العظيمة حيث تحمل الحب والعطاء والإنسانية أثناء خدمتهم للمريض بهدف إزالة الضرر والآلم عنهم ناهيك عن مساعدة العاجزين ، خصوصآ وان مهنة التمريض ترتبط إرتباط مباشر بالمريض .

حيث إحتوى المعرض الذي تجول فيه كافة الزوار ، *وبمشاركة أبناء الشهيد ” علي الناشري* ” العديد من الأركان التعريفية بالخدمات التمريضية والأركان التثقيفية ، حيث ضم على ركن التعريف بالأهداف الدوليه السته لسلامة المرضى وأهمية تطبيقها بأعلى مستوى من الجودة ، وركن التعريف ببرنامج وزارة الصحة ” أداء ” ، بالإضافة الى الركن الخاص بالمشروع الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة من الإعاقة وتشوهات القلب والإعاقة السمعية ، وركن التثقيف الصحي .

وفي ختام الحفل تم تكريم الممرضين والممرضات المتميزين بكافة الأقسام التمريضية ، وذلك بهدف بذل المزيد من العطاء والإرتقاء بالخدمات التمريضية بمستشفى صبيا العام .