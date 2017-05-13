٤٢ ألف طالب وطالبه يؤدون إختبار الفصل الثاني في جميع مدارس محايل

يؤدي يوم غد الأحد بمشيئة الله ما يقارب 42000طالب وطالبة اختبارات الفصل الدراسي الثاني لهذا العام في جميع مدارس تعليم محافظة محايل ومكاتب التعليم التابعة لها .

ومن هذا المنطلق ، بين سعادة مدير التعليم بمحافظة محايل الأستاذ منصور بن عبدالله آل شريم الجهود التي تقدمها الحكومة ممثلة في سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وولي العهد وولي ولي العهد حفظهما الله وسمو سيدي أمير المنطقة حفظه الله ، وما تقدمه هذه الحكومة المباركة من جهود ، وخدمات للتعليم ، والشكر موصول لمعالي وزير التعليم ،و جميع مسؤولي الوزارة على حرصهم، و متابعتهم لما يخدم العملية التعليمية ، كما نسأل الله التوفيق والسداد لجميع أبنائنا وبناتنا في هذا الوطن الغالي الذي يتطلع بكل مقوماته إلى تخريج أجيال تشارك في التنمية وتواصل العطاء في بناء هذا الكيان العظيم .

كما أكد ” آل شريم” استعداد قادة وقائدات المدارس مثمنا جهودهم في التهيئة ،والاستقبال لهذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعا حيث يساندهم في الميدان التربوي يوم غد بمشيئة الله تنفيذ خطة الجولة الميدانية من المشرفين التربويين والمشرفات التربويات ، والقيادات التربوية في الإدارة لمتابعة سير العمل خلال فترة الاختبارات .

من جانبه حث فريق العمل التربوي في المدارس على ضرورة الإشراف المباشر على الطلاب بين الفترتين، وعدم السماح لهم بالخروج من المدرسة مع ضرورة حث الطلاب الى التوجه إلى منازلهم بعد الانتهاء من تأدية الاختبارات حفاظا على سلامتهم

واتباع جميع الاجراءات النظامية التي تضمن المحافظة على سلامة الكتاب المدرسي من العبث به مما يسيء الى الجهود المبذولة ويمتهن قداسة مايحويه المقرر العلمي والصفحات التي لاتخلو من الأيات والأحاديث الشريفة مع ضرورة التوعية والتنبيه بهذا الشان .