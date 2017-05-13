20إ صابة في 8ساعات في الطائف…والصحة ترفع جاهزيتها

استقبلت اقسام الطوارئ بمستشفيات الطائف في الثمان ساعات الماضيه اكثر من 20 إصابه مروريه نتيجة حوادث المرور خلال الامطار التي تشهدها المنطقه في الوقت الذي

رفعت الشئون الصحية بالطائف من جاهزيتها لمواجهة الحالة المطرية المستمره

واشار المتحدث الرسمي بصحة الطائف عبدالهادي الربيعي ان ادارة الطوارئ والازمات مررت العديد من التنبيهات والتحذيرات الواردة من الارصاد الى جميع المستشفيات والقطاعات الصحية المختلفه وفق لدرجاتها المتنوعه من اجل رفع الجاهزية والاستعداد تحسبا لأي طاري،

لافتا ان ادارة الطوارئ والازمات بصحة الطائف تعمل على مدار الساعه وفق منظومه حكوميه لتظافر الجهود ومتابعة الوضع القائم فيما يعنى بتقديم الخدمات الاسعافية والطبية بالتنسيق الدائم والمستمر مع الجهات ذات العلاقه وفقا لما يقتضيه الوضع

داعيا الجميع الى اخذ الحيطه والحذر والالتزام بالتحذيرات والتعليمات للجهات المعنيه اثناء هطول الامطار والابتعاد عن المواقع الخطره ومواقع تشكل السيول والصواعق الرعديه