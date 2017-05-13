الأردن يحمل إسرائيل مسؤولية مقتل محمد الكسجي في القدس

حمَّلت الحكومة الأردنية اليوم حكومة الاحتلال الإسرائيلية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية عن إطلاق النار على مواطن أردني في القدس الشرقية المحتلة اليوم؛ ما أدى إلى مقتله.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني في بيان صحفي اليوم، إن وزارة الخارجية الأردنية تتابع عبر السفارة الأردنية في تل أبيب تفاصيل حادثة مقتل المواطن الأردني محمد عبدالله سليم الكسجي للوقوف على ظروف وملابسات ما حدث.

واستنكرت الحكومة الأردنية الجريمة النكراء التي ارتكبت بحق المواطن الأردني وطالبت إسرائيل بكامل التفاصيل حول هذه الجريمة.