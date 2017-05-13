 خادم الحرمين يدعو الرئيس المصري لحضور قمة الرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 17 شعبان 1438 هجريا, الموافق 13 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

خادم الحرمين يدعو الرئيس المصري لحضور قمة الرياض الأردن يحمل إسرائيل مسؤولية مقتل محمد الكسجي في القدس ٤٢ ألف طالب وطالبه يؤدون إختبار الفصل الثاني في جميع مدارس محايل 20إ صابة في 8ساعات في الطائف…والصحة ترفع جاهزيتها مستشفى صبيا يحتفي بيوم التمريض الخليجي البيت الأبيض في أزمة البحث عن رئيس جديد لمكتب «FBI» شرطة مكة تقبض على عصابة تخصصت في تزييف النقود مقتل 4 حوثيين في مواجهات مع مواطنين في الضالع اليمنية ولي العهد لأمير القصيم: جهودكم مخلصة لتطوير التقنية بعمل الإمارة وأدائها تقرير حقوقي: الانقلابيون ارتكبوا أكثر من 3500 حالة انتهاك ضد المدنيين في اليمن متخصص في أمن معلومات: فيروس “wannacry” يبث مليون رسالة خبيثة في الساعة حادث مروري يصرع شخصين ويصيب شخص في الباحة

خادم الحرمين يدعو الرئيس المصري لحضور قمة الرياض

خادم الحرمين يدعو الرئيس المصري لحضور قمة الرياض
المناطق_الرياض

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، رسالة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية تضمنت دعوته لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.
قام بتسليم الرسالة معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد خلال استقبال فخامته له في القاهرة اليوم.
حضر الاستقبال معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد بن عبدالعزيز قطان.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>