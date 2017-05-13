جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تطور دورها الإعلامي بنادي ” تواصل “

نيابة عن مدير جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل الدكتور عبد الله بن محمد الربيش كرم مدير عام العلاقات العامة والإعلام المهندس طفيل بن يوسف اليوسف أمس الأول أعضاء نادي تواصل الإعلامي التابع للعلاقات العامة والإعلام وذلك نظير الجهود المبذولة في تغطية فعاليات الجامعة وأنشطتها الداخلية والخارجية خلال الفصل الدراسي المنصرم وحضر حفل التكريم مدير عام الوثائق والاتصالات الأستاذ عبد الرحمن العسوم وأعضاء النادي من الطلاب ومنسوبي إدارة العلاقات العامة والإعلام .

من جانبه ذكر المشرف العام على النادي المهندس طفيل اليوسف بان استحداث الجامعة لهذا النادي جاء لإيجاد حاضنة إعلامية رقمية تتماشي مع رؤية الجامعة وأهدافها الإستراتيجية التي تحاكي رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، و لتعزيز الإعلام الشبابي الرقمي وتأكيدا على إزالة الحواجز والتواصل المباشر بين الطالب والمسئول حرصاً من الادراة العليا بالجامعة على رأسهم مدير الجامعة على أهمية تطوير المهارات والقدرات الطلابية بكافة مجالاتها من خلال المساهمات الفعالة في أنشطة الجامعة المختلفة وإيجاد بيئة إعلامية متكاملة للارتقاء بمناشط الجامعة وبثها الى افراد المجتمع سواء بالمشاركة في الحملات التوعوية او الندوات او المحاضرات او حتى الفعاليات المجتمعية حيث يجد النادي طريقة للتطوير واتساع رقعة العمل في المنطقة لدعم الانشطة اعلامياً ورصدها وإيصالها للمستفيد ، ويضم النادي 50 طالبا وطالبه من مختلف السنوات الدراسية لكل منهم مشرف ومشرفه .

وأشار م . اليوسف ان هذا الحفل يعقد لتكريم المتطوعات والمتطوعين من الطلبة في نادي تواصل الإعلامي والاحتفاء بعطائهم لجامعة ولمجتمعنا ووطنا الغالي الذي أعطي الكثير مؤكدا على أهمية توفير المزيد من فرص التطوع خلال العام القادم والتي من شأنها إطلاق الطاقات الشابة وتطوير قدراتهم ومهاراتهم حيث تعمل الجامعة على منحهم دورات تطور وتصقل مهاراتهم الاعلامية مستقبلا متمنيا التوفيق للجميع .