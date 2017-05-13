 رايس: الغزو الأمريكى للعراق كان للإطاحة بصدام حسين لا لجلب الديمقراطية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 17 شعبان 1438 هجريا, الموافق 13 مايو 2017 ميلاديا

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رايس: الغزو الأمريكى للعراق كان للإطاحة بصدام حسين لا لجلب الديمقراطية

رايس: الغزو الأمريكى للعراق كان للإطاحة بصدام حسين لا لجلب الديمقراطية
المناطق_متابعات

اعترفت كونداليزا رايس، مستشارة الأمن القومى الأمريكى فى عهد الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، مساء أمس الخميس 11 مايو ، بالسبب الحقيقى وراء اتخاذ الولايات المتحدة قرار غزو العراق. حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

وقالت رايس فى لقاء عقدته فى معهد بروكينجز، إن أمريكا اجتاحت العراق عام 2003، للإطاحة بالرئيس العراقي، صدام حسين، لا لجلب الديمقراطية للدولة الشرق أوسطية المحورية.

وأشارت رايس فى تصريحاتها إلى أن الولايات المتحدة اتخذت قرار غزو العراق مع حلفائها عام 2003، وهى تعلم أنها لن تجلب الديمقراطية لتلك الدولة، ولكنها سعت فى حقيقة الأمر للإطاحة بالرئيس صدام حسين.

وتابعت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة: “ذهبنا إلى العراق بسبب مشكلة أمنية بحتة، تتعلق بوجود صدام حسين فى الحكم، لكننا لم نذهب لجلب الديمقراطية”.

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