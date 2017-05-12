 التأهيل المهني بالرياض يختتم معرض الأشغال اليدوية لذوات الإعاقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 17 شعبان 1438 هجريا, الموافق 13 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

التأهيل المهني بالرياض يختتم معرض الأشغال اليدوية لذوات الإعاقة العثور على الطفلة المختطفة “شوق سليمان” والقبض على الخاطفة رايس: الغزو الأمريكى للعراق كان للإطاحة بصدام حسين لا لجلب الديمقراطية جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تطور دورها الإعلامي بنادي ” تواصل “ (سباهي) توقع أول اتفاقية تعاون في الجامعات السعودية مع جامعة عبدالرحمن بن فيصل لتطوير اعتماد المنشآت الصحية غداً الحازمي :22% زيادة انتاج المياه المحلاة عن الربع الاول من العام الماضي تربية الجبيل تدفع بـ 800 خريجه من 6 تخصصات لسوق العمل سعيد المحرزي يحصل على درجة البكالوريوس في الهندسة خادم الحرمين يدعو الرئيس المصري لحضور قمة الرياض الأردن يحمل إسرائيل مسؤولية مقتل محمد الكسجي في القدس ٤٢ ألف طالب وطالبه يؤدون إختبار الفصل الثاني في جميع مدارس محايل 20إ صابة في 8ساعات في الطائف…والصحة ترفع جاهزيتها

التأهيل المهني بالرياض يختتم معرض الأشغال اليدوية لذوات الإعاقة

التأهيل المهني بالرياض يختتم معرض الأشغال اليدوية لذوات الإعاقة
المناطق_الرياض

اختتم قسم التأهيل المهني للإناث بحي القدس التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مساء امس معرضه المهني الـرابع الذي اقيم بمركز الملك سلمان الاجتماعي لمدة خمسة ايام بحضور 350 زائرة وبعض الوفود الخارجية .

وقد ضم المعرض 170 قطعةً فنية من المنتوجات اليدوية لمتدربات القسم من ذوات الإعاقة مثل المنسوجات المزينة بالتطريز واطقم السجاد والمصاحف والمفارش واللوحات الجدارية المصنوعة من السيراميك والأواني الخزفية والإكسسوارات وغيرها من الأعمال الفنية التي ابدعن فيها بعد التحاقهن بمجموعة من البرامج التدريبية والورش المهنية التي تتناسب مع قدراتهن ورغباتهن واحتياجات سوق العمل.

وقد اعربت مشرفة التأهيل المهني حياة الجريس في كلمةٍ لها اثناء الافتتاح عن سعادتها بهذه المناسبة السنوية التي تتيح للمتدربات فرصة التسويق لمنتجاتهن من الورش التدريبية وتعريف المجتمع بقدرتهن على الانجاز والابداع ليصبحن جزءاً فعالاً في المجتمع موضحةً جهود القسم في تحقيق التوازن النفسي والاجتماعي لهذه الفئة ودوره في دفع عجلة التنمية الوطنية .

يأتي هذا المعرض ضمن احد البرامج والأنشطة التي يحرص  قسم التأهيل المهني بالرياض على تنظيمها والمشاركة فيها بشكل مستمر لعرض منتجات متدرباته ودمجهن بالمجتمع والتي كان اخرها مهرجان ليالي الابداع لذوي الإعاقة .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>