التأهيل المهني بالرياض يختتم معرض الأشغال اليدوية لذوات الإعاقة

اختتم قسم التأهيل المهني للإناث بحي القدس التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مساء امس معرضه المهني الـرابع الذي اقيم بمركز الملك سلمان الاجتماعي لمدة خمسة ايام بحضور 350 زائرة وبعض الوفود الخارجية .

وقد ضم المعرض 170 قطعةً فنية من المنتوجات اليدوية لمتدربات القسم من ذوات الإعاقة مثل المنسوجات المزينة بالتطريز واطقم السجاد والمصاحف والمفارش واللوحات الجدارية المصنوعة من السيراميك والأواني الخزفية والإكسسوارات وغيرها من الأعمال الفنية التي ابدعن فيها بعد التحاقهن بمجموعة من البرامج التدريبية والورش المهنية التي تتناسب مع قدراتهن ورغباتهن واحتياجات سوق العمل.

وقد اعربت مشرفة التأهيل المهني حياة الجريس في كلمةٍ لها اثناء الافتتاح عن سعادتها بهذه المناسبة السنوية التي تتيح للمتدربات فرصة التسويق لمنتجاتهن من الورش التدريبية وتعريف المجتمع بقدرتهن على الانجاز والابداع ليصبحن جزءاً فعالاً في المجتمع موضحةً جهود القسم في تحقيق التوازن النفسي والاجتماعي لهذه الفئة ودوره في دفع عجلة التنمية الوطنية .

يأتي هذا المعرض ضمن احد البرامج والأنشطة التي يحرص قسم التأهيل المهني بالرياض على تنظيمها والمشاركة فيها بشكل مستمر لعرض منتجات متدرباته ودمجهن بالمجتمع والتي كان اخرها مهرجان ليالي الابداع لذوي الإعاقة .